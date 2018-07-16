Поражение сборной Хорватии в финале ЧМ-2018 охладило пыл недавних поклонников футболиста-провокатора

Накануне определился победитель чемпионата мира по футболу – им стала национальная команда Франции. Хорваты, серьезно настроенные на первое место и самоуверенно об этом заявлявшие перед матчем, лишились поддержки перед самой важной для них игрой. В финале ЧМ сборная оказалась впервые в истории. Однако выходка Домагоя Виды серьезно подмочила репутацию хорватских футболистов.

Игрок национальной команды оскандалился с провокационным видео, где славил Украину. В Незалежной он и Огнен Вукоевич, который засветился на одном из видео, немедленно стали национальными героями. Правда, позже Вида несколько раз пристыженно попросил прощения у российских фанатов, но осадок остался.

Хорватского футболиста освистывали на игре в полуфинале всякий раз, как он прикасался к мячу. Исключением не стал и вчерашний матч. Даже болельщики из России не проявили симпатии к братьям-славянам и демонстративно болели за сборную Франции.

Ну а на Украине после поражения сборной Хорватии воцарилась тишина. О недавнем кумире практически позабыли. В соцсетях практически никто не посочувствовал Домагою Виде, который после матча сидел на поле под дождем, завернувшись в хорватский флаг, и горько рыдал. Россияне были активнее в плане комментариев – футболист получил в Сети сполна (орфография и пунктуация сохранены).

Защитник сборной Хорватии Вида прославил Украину и "поджег" Белград Хорваты собрали много негатива своими выходками. По этому и проиграли, а победа была совсем рядом — nm2855@mail.ru (@nm28555) 16 июля 2018 г.

"Мне было все равно. Но такой неприятный осадок оставил Вида, что я ничего не могу с этим поделать. Рада за Францию!"

"Вида прогнулся ниже некуда)) Мало того что пришлось извиняться, так еще и бумерангом ответочка прилетела в виде проигрыша. Это вам за Россию))",

Вида прогнулся ниже некуда ))) Мало того что пришлось извиняться, так еще и бумерангом ответочка прилетела в виде проигрыша. Это вам за Россию. )) — Яна Владимирова (@Yanka_Ying) 16 июля 2018 г.

"Но они объективно хорошо играли, молодцы. Если б еще не два дурочка, может симпатия болельщиков была на их стороне и им бы удалось одержать победу",

"ахаха, в матче с россией домагой вида кричал, улыбался, футболку задирал, а в матче с францией сидит на поле, укутанный в флаг хорватии и плаче)) карма, блондинчик)"

"Все так, если бы не Вида. Болеть хотел за Хорватов, но так нас ненавидеть…. Вообщем всей семьей радовался за Францию!" – написали болельщики.

Между тем фотографии улыбающегося Виды и проигрыш сборной Хорватии стал поводом для мемов и шуток.

Вида пропускает четвёртый гол в ворота Хорватии и посвящает свою игру Украине! pic.twitter.com/ues1Rm81ch — Сергей Васильев (@SergVasilieff) 15 июля 2018 г.



