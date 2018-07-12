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Это клиника: Как извинения Виды восприняли на Украине

Домагой Вида. Фото: GLOBAL LOOK press/ULMER
Жители Незалежной попали впросак из-за покаянных слов хорватского футболиста

После полуфинального матча, в котором хорватская сборная триумфально разбила англичан, защитник команды Домагой Вида извинился перед россиянами. 

Трибуны освистали Виду во время игры с командой Англии, однако сборная Хорватии сумела пробиться в финал, где ей будут противостоять французы.

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"Извините, это жизнь, надо учиться на ошибках", – cказал "Вестям" оскандалившийся хорватский футболист после игры с англичанами и добавил, что не обижается на реакцию российских болельщиков.

Публикация от ВЕСТИ.ru | РОССИЯ 24 (@vesti24)

В Незалежной предпочли сделать вид, что никаких извинений Виды и вовсе не было, хотя после скандального ролика "Слава Украине" страна бурлила от восторга. Во всяком случае, официальные лица страны не нашлись, что сказать. Ведь когда ФИФА вынесла Виде официальное предупреждение, а снявшемуся вместе с ним в ролике скауту киевского "Динамо" Огнену Вукоевичу назначила штраф в размере 15 тыс. швейцарских франков, Федерация футбола Украины предложила выплатить взыскание.

Популярный украинский блогер Макс Бужанский не без ехидства написал в Facebook, что "карета быстро превратилась в тыкву", имея в виду, что "самый любимый хорват в мире" горько разочаровал украинцев.

"Герой миллионов, практически уже первый номер партий, самый любимый хорват в мире, извинился перед россиянами. Вышло удивительно по идиотски. Это не спорт. Это не политика. Это клиника", – констатировал Бужанский (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

В свою очередь, во французском еженедельнике L'Obs появилась статья, в которой осуждается глупое поведение Виды – ведь в былые времена за такое Хорватии грозило бы российское вторжение, уверена французская журналистка.

После победы над сборной России в матче 1/4 финала Домагой Вида записал вместе с бывшим игроком сборной Огненом Вукоевичем видео, в  котором выкрикивал лозунг "Слава Украине!". Ролик вызвал широкий общественный резонанс. Комитет Международной федерации футбола сделал обоим предупреждение и оштрафовал Вукоевича на 15 тыс. швейцарских франков.

Валентина МАЙОРОВА
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