Из Незалежной передали информацию о соперниках сборной Черчесова

Оказывается, обыграть сборную Саудовской Аравии с разгромным счетом в групповом этапе чемпионата мира российским футболистам помог тренер украинской национальной команды Андрей Шевченко. Такое признание сделал главный рулевой сборной России по футболу Станислав Черчесов в интервью "Спорт-Экспрессу".

"Хотел бы поблагодарить Андрея Шевченко, который помог нам советом. Сборная Украины играла товарищеский матч с Саудовской Аравией, мы потом созвонились, и он рассказал мне некоторые нюансы действий аравийцев, которые нам очень пригодились при подготовке к матчу", – отметил Черчесов.

Надо полагать, данные слова бурно начнут обсуждать в Незалежной, и не обернулось бы это выдающемуся украинскому нападающему, обладателю "Золотого мяча" словесной вендеттой местных ура-патриотов.



Также Черчесов рассказал о визите в стан нашей команды голландского специалиста Гуса Хиддинка, тренировавшего россиян с 2006-го по 2010-й год. Напомним, на Евро-2008 сборная России дважды проиграла испанцам: сначала в групповом турнире со счетом 1:4, а затем в полуфинале 0:3, став бронзовыми медалистами.



"Гус сказал: "Вы должны взять реванш за то, что нам не удалось тогда". А уже как играть – не обсуждали. Кстати, и я сказал это футболистам, тогда игравшим, когда узнал, что нам попались испанцы: "Это хорошо, у вас будет возможность взять реванш. А мы вам в этом поможем". Они не дадут соврать", – поделился историей своей встречи с Хиддинком перед игрой со сборной Испании Черчесов.

Российская команда на групповом этапе ЧМ-2018 разгромила саудовцев со счетом 5:0, обыграла Египет (3:1) и потерпела поражение от сборной Уругвая (0:3).

В четвертьфинале мундиаля россияне одолели испанцев в серии пенальти после ничьи 1:1 (4:3). Полуфинальный матч с Хорватией также завершился серией 11-метровых, однако на этот раз удача отвернулась от нашей сборной. Балканская команда одержала верх (2:2 в основное время, 3:4 по пенальти).