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Черчесова расстроил результат российской сборной на ЧМ-2018

Станислав Черчесов. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Kulebyakin
Главный тренер заявил, что цель осталась невыполненной

На домашнем чемпионате мира команда России не смогла пройти дальше четвертьфинала, где проиграла сборной Хорватии, чем огорчила своего наставника. "Все-таки спорт – это титулы, а титула у нас нет", – сказал Станислав Черчесов.

Тем не менее результаты, которые показала команда, вызвали волну народного ликования и сплочение болельщиков вокруг сборной. Поэтому тренер российских футболистов уверен, что с моральной стороны чемпионат закончился на "мажорной" ноте.

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По его словам, немалую роль в этом сыграла мотивация спортсменов, за игрой которых следил весь мир. "Знаете, сколько наш матч с хорватами только в одной Германии посмотрело? Не могу утверждать, но, как мне сказали, 15 миллионов человек <…> Вот вам и мотивация", – сказал тренер.

"Просто мы реально хотели пройти дальше, мы были в полушаге от полуфинала", – сказал Черчесов, добавив, что наличие на турнире команд, которые "объективно сильнее", ни о чем не говорит, пишет ТАСС.

Напомним, сборная России в четвертьфинале уступила команде Хорватии. По итогу основного и дополнительного времени счет был 2:2, но в серии пенальти – 3:4.

Фоторепортаж
Россия сенсационно прошла в 1/4 финала ЧМ-2018
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Вероника ПОДСТРЕХИНА
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