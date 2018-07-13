День российского футбола предложили отмечать 22 октября

С инициативой выступила "Единая Россия"

С инициативой ввести в календарь новую памятную дату – День российского футбола – выступила в Госдуме фракция "Единой России". По мнению члена комитета ГД по контролю и регламенту Дмитрия Белика, самым подходящим днем является 22 октября.

"22 октября – день рождения легендарного советского вратаря, легенды советского и мирового футбола Льва Ивановича Яшина. Человека, который был единственный из отечественных вратарей удостоен "Золотого мяча". Футболиста, который первым в Советском Союзе отстоял более ста матчей на ноль", – пояснил парламентарий.

Разработать и внести в ГД соответствующую законодательную инициативу единороссов подтолкнул проходящий сейчас в России чемпионат мира по футболу. Это не просто спортивное мероприятие, это шанс изменить отношение к нашей стране в мире – ведь миллионы иностранных болельщиков смогли воочию увидеть, что такое Россия.

"Они вернутся домой и расскажут о том, что здесь нормальные люди, что здесь нормальная цивилизованная страна, что здесь прекрасная инфраструктура", – уверен депутат.

Огромно значение ЧМ-2018 и для развития юношеского спорта в РФ. "Достижения нашей команды оторвали наших детей, наших подростков от экранов смартфонов, экранов компьютеров. После первых удачных матчей ребята надели футболки с фамилиями наших игроков – Акинфеева, Дзагоева, Дзюбы, Головина и других, а футболки с фамилиями Месси, Рональдо, Саллаха остались пылиться в шкафах", – отметил Белик.

Поэтому так важно сохранить в памяти россиян это событие и укрепить веру молодого поколения, что наш футбол не уступает иностранному.

"Законопроект позволит придать настоящему и будущему поколениям футболистов и болельщиков новый импульс развития отечественного спорта, заставит поверить, что в России есть не только хорошие футболисты, которые не уступают лучшим игрокам Европы, но и достойные тренеры", – говорится в пояснительной записке к документу.