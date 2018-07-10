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Россияне сохранили интерес к ЧМ после вылета сборной

Матчи турнира смотрит большинство граждан страны

Поражение России от хорватов в четвертьфинале не отбило желание отечественных болельщиков наслаждаться большим футболом.

Как пишет РИА ФАН со ссылкой на ВЦИОМ, две трети страны продолжают смотреть трансляции ЧМ-2018.

Между тем, до окончания турнира осталось меньше недели, и в России уже собираются подводить первые итоги. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это произойдет 20 июня в Калининграде, где запланировано заседание Совета по развитию физкультуры и спорта, а также наблюдательного совета Оргкомитета-2018.

По словам Пескова, на заседании ожидается встреча главы государства с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

"Президент будет рад видеть Черчесова среди участников мероприятия, чтобы не потерять футбольную динамику, обеспечить полную загрузку объектов, которые были построены для Чемпионата мира", – цитирует Пескова Flashnord.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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