Двойной триумф: ЧМ-2018 признали лучшим в истории

Джанни Инфантино рассыпался в комплиментах перед Россией

Чемпионат мира по футболу стал для России суперуспешным сразу по двум причинам: национальная сборная показала лучший результат в постсоветской истории, а сам турнир удостоился звания лучшего за все время проведений. Это мнение в последние дни стало очень популярным, а сегодня к нему присоединился президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино.



"Невероятный, изумительный чемпионат мира. С самого начала турнира мы испытываем невероятные эмоции от нахождения здесь, а через два дня будет вершина всего этого – финал. Эти пару лет я говорил, что ЧМ-2018 будет лучшим за все время. Сейчас я могу сказать это еще раз, но с убежденностью, что это лучший чемпионат мира в истории", – сказал глава футбольной организации на пресс-конференции в Москве. Его слова приводит "Р-Спорт".

Функционер объяснил, чем именно ему понравилось первенство в России: "Всё просто: более 1 млн болельщиков приехало, более 3 млрд телезрителей за все время турнира, 1 млрд прогнозируется на финал, 3 млн зрителей посетило фан-фесты, успешно зарекомендовали себя VAR и система антидопингового тестирования – у нас нет ни одной положительной допинг-пробы", передает RT.

Инфантино поблагодарил за великолепно организованный чемпионат всех, кто имел отношение к проведению и подготовке турнира, – "русский народ и всю Россию", а также правительство, президента Владимира Путина, местный оргкомитет и Российский футбольный союз. Особо он отметил вклад волонтеров.

"Сердце, улыбка чемпионата мира – волонтеры, тысячи людей, которые работали ради организации турнира", – подчеркнул глава FIFA.

Для России положительным эффектом от проведения чемпионата станет тот факт, что восприятие страны во всем мире изменилось в лучшую сторону. "Все гости раскрыли для себя гостеприимную и открытую страну. Россия – это богатая культурой и историей страна. Это можно было увидеть и обнаружить во всех городах, это было прекрасное приключение для сотен тысяч болельщиков, они смогли почувствовать эту теплоту", – отметил Инфантино (цитируется по ТАСС).

По его словам, благодаря чемпионату мира удалось побороть предубеждения относительно России. И за это нужно сказать спасибо болельщикам из разных стран, приехавшим на турнир.

Другой позитивной стороной стало превращение России в настоящую футбольную державу. В стране буквально "все дышат футболом", "футбол вошел в ДНК России".

Ранее хвалебные слова в адрес организованного нашей страной мундиаля произносили многие известные люди из мира футбола. "Россия организовала один из лучших чемпионатов мира по футболу. Я очень сочувствую в этом смысле Катару, потому что ему придется через четыре года каким-то образом сделать лучше. Вы превзошли все наши ожидания", – заявила на днях генеральный секретарь FIFA Фатма Самура, передает агентство "Москва".

О том же заявил и бывший нападающий сборной Англии Стэн Коллимор. "Из всех чемпионатов мира, на которых я присутствовал, больше всего по уровню организации меня впечатлил мундиаль в Германии. По многим критериям: доступность объектов, свободное передвижение болельщиков, охрана, помощь со стороны местного населения. Я был в восторге и подумал, что до уровня немцев вряд ли кто-то дотянет. Но Россия это сделала. ЧМ-2018 ничем не уступает ЧМ-2006, а в каких-то аспектах даже превосходит", – приводит слова экс-спортсмена Sport.ua.

Довольны чемпионатом остались и болельщики. "Это самый лучший чемпионат мира в истории! Россияне – лучшие люди в мире. Изначально я боялся ехать сюда, но в итоге решился и испытал что-то совершенно новое, великолепное и непередаваемое", – цитирует "Газета.Ru" хорватского фаната по имени Марко.

Чемпионат мира по футболу 2018 г. проходит в 11 российских городах. На турнире осталось сыграть два матча. В игре за третье место сойдутся сборные Англии и Бельгии. Матч состоится в субботу, 14 июля, в Санкт-Петербурге. На следующий день на московском стадионе "Лужники" команды Франции и Хорватии выявят в финальном противостоянии нового чемпиона мира.