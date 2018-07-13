Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Двойной триумф: ЧМ-2018 признали лучшим в истории

Фото: GLOBAL LOOK press/Elmar Kremser
Джанни Инфантино рассыпался в комплиментах перед Россией

Чемпионат мира по футболу стал для России суперуспешным сразу по двум причинам: национальная сборная показала лучший результат в постсоветской истории, а сам турнир удостоился звания лучшего за все время проведений. Это мнение в последние дни стало очень популярным, а сегодня к нему присоединился президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино.

"Невероятный, изумительный чемпионат мира. С самого начала турнира мы испытываем невероятные эмоции от нахождения здесь, а через два дня будет вершина всего этого – финал. Эти пару лет я говорил, что ЧМ-2018 будет лучшим за все время. Сейчас я могу сказать это еще раз, но с убежденностью, что это лучший чемпионат мира в истории", – сказал глава футбольной организации на пресс-конференции в Москве. Его слова приводит "Р-Спорт".

По теме

Функционер объяснил, чем именно ему понравилось первенство в России: "Всё просто: более 1 млн болельщиков приехало, более 3 млрд телезрителей за все время турнира, 1 млрд прогнозируется на финал, 3 млн зрителей посетило фан-фесты, успешно зарекомендовали себя VAR и система антидопингового тестирования – у нас нет ни одной положительной допинг-пробы", передает RT.

Инфантино поблагодарил за великолепно организованный чемпионат всех, кто имел отношение к проведению и подготовке турнира, – "русский народ и всю Россию", а также правительство, президента Владимира Путина, местный оргкомитет и Российский футбольный союз. Особо он отметил вклад волонтеров.

"Сердце, улыбка чемпионата мира – волонтеры, тысячи людей, которые работали ради организации турнира", – подчеркнул глава FIFA.

Для России положительным эффектом от проведения чемпионата станет тот факт, что восприятие страны во всем мире изменилось в лучшую сторону. "Все гости раскрыли для себя гостеприимную и открытую страну. Россия – это богатая культурой и историей страна. Это можно было увидеть и обнаружить во всех городах, это было прекрасное приключение для сотен тысяч болельщиков, они смогли почувствовать эту теплоту", – отметил Инфантино (цитируется по ТАСС).

По его словам, благодаря чемпионату мира удалось побороть предубеждения относительно России. И за это нужно сказать спасибо болельщикам из разных стран, приехавшим на турнир.

Другой позитивной стороной стало превращение России в настоящую футбольную державу. В стране буквально "все дышат футболом", "футбол вошел в ДНК России".

Ранее хвалебные слова в адрес организованного нашей страной мундиаля произносили многие известные люди из мира футбола. "Россия организовала один из лучших чемпионатов мира по футболу. Я очень сочувствую в этом смысле Катару, потому что ему придется через четыре года каким-то образом сделать лучше. Вы превзошли все наши ожидания", – заявила на днях генеральный секретарь FIFA Фатма Самура, передает агентство "Москва".

О том же заявил и бывший нападающий сборной Англии Стэн Коллимор. "Из всех чемпионатов мира, на которых я присутствовал, больше всего по уровню организации меня впечатлил мундиаль в Германии. По многим критериям: доступность объектов, свободное передвижение болельщиков, охрана, помощь со стороны местного населения. Я был в восторге и подумал, что до уровня немцев вряд ли кто-то дотянет. Но Россия это сделала. ЧМ-2018 ничем не уступает ЧМ-2006, а в каких-то аспектах даже превосходит", – приводит слова экс-спортсмена Sport.ua.

Довольны чемпионатом остались и болельщики. "Это самый лучший чемпионат мира в истории! Россияне – лучшие люди в мире. Изначально я боялся ехать сюда, но в итоге решился и испытал что-то совершенно новое, великолепное и непередаваемое", – цитирует "Газета.Ru" хорватского фаната по имени Марко.

Чемпионат мира по футболу 2018 г. проходит в 11 российских городах. На турнире осталось сыграть два матча. В игре за третье место сойдутся сборные Англии и Бельгии. Матч состоится в субботу, 14 июля, в Санкт-Петербурге. На следующий день на московском стадионе "Лужники" команды Франции и Хорватии выявят в финальном противостоянии нового чемпиона мира.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Американцы очернили "Газпром" за деньги Киева

Украинцы заплатила сотни тысяч долларов за дискредитацию "Северного потока – 2"

Отстаньте со Скрипалями: Трамп раскрыл карты перед встречей с Путиным

Американский глава игнорирует наставления Лондона и желает поладить с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей