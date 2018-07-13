Путину будет кого встречать 15 июля в столичных "Лужниках"

Несмотря на тотальную антироссийскую пропаганду западных СМИ, финальный матч чемпионата мира по футболу в России собираются посетить целый ряд глав государств, а именно – Палестины, Габона, Судана, Молдавии, Венгрии, Катара, Франции и Хорватии. С ними российский лидер Владимир Путин проведет в Москве встречу 14 и 15 июля – в день игры за третье место и, собственно, за мировой трофей. Об этом сегодня сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В субботу, 14 июля, Путин принимает президента Палестины Махмуда Аббаса, который в текущем году уже приезжал Россию в феврале. "Мы сейчас продолжим обсуждение ситуации на Ближнем Востоке", – отметил ТАСС Ушаков. Он добавил, что сейчас разговор будет, в том числе, и в свете переноса посольства США в Израиле в Иерусалим.

В этот же день глава РФ встретится с президентом Габона Али Бонго Ондимбой, с которым он обсудит внешнеторговое сотрудничество, включая нефтедобывающую сферу. Ушаков напомнил, что в нынешнем октябре отмечается 45-летний юбилей дипотношений между нашими странами. В субботу же Путин встретится с президентом Судана Омаром Баширом и молдавским лидером Игорем Додоном. С последним разговор пойдет о ситуации в Приднестровье.

Надо полагать, что все эти зарубежные гости вместе с российским главой будут присутствовать и на субботнем гала-концерте в Большом театре, который посвящен завершению ЧМ-2018.

На следующий день Путин проведет переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, который будет участвовать в церемонии передачи от России этому ближневосточному государству проведения ЧМ-2022.

Ну и, собственно, состоятся встречи с президентами стран – участниц финала российского мундиаля – французом Эммануэлем Макроном и хорваткой Колиндой Грабар-Китарович. Кроме того, Путин до начала финальной игры примет главу МОК Томаса Баха.

На "золотом" матче между сборными Франции и Хорватии, который пройдет в "Лужниках" в воскресенье в 18:00, президент РФ также намерен присутствовать.

Отметим, что игра бельгийцев и англичан за бронзу состоится завтра на питерской арене "Стадион Санкт-Петербург" в 17:00 по мск.

