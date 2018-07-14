Нам тут хорошо: французские футболисты отказываются уезжать из России

Игроки сборной восхитились атмосферой ЧМ-2018

До финала самого зрелищного события этого года, богатого на сюрпризы, приятные и не очень, осталось всего ничего. В воскресенье за звание чемпиона будут биться национальные команды Франции и Хорватии. Историческая встреча состоится на стадионе "Лужники" в Москве в 18:00. Тем временем французские футболисты в перерывах между интенсивными тренировками строят планы на будущее. Двое спортсменов дали откровенное интервью: они рассказали о настоящей России и атмосфере чемпионата, которая не оставила их равнодушными.

Самюэль Юмтити и Блез Матюиди сделали неожиданное признание. За время мундиаля они так свыклись с нашей страной, что хотят "продлить удовольствие" и остаться здесь.

"Впечатления очень необычные", – поведал Юмтити. Проведенное в России время оставило самые приятные воспоминания. И дело не только в триумфальном выходе сборной Франции в финал чемпионата. Несмотря на напряженный график, спортсмены находили время на знакомство с нашей культурой и развлечения. "Мы так веселимся, и нам всегда есть что поделать", – отметил он в беседе с журналистами французского издания Le Figaro.

Ему вторит Блез Матюиди. ЧМ-2018, по словам футболиста, лучший из четырех, в которых он успел поучаствовать.

"Нам тут так хорошо, что я мог бы тут остаться на месяцы", - признался игрок сборной.

Напомним, ранее организацию мундиаля и гостеприимство россиян расхвалили многие известные персоны из футбольного мира. Так, недавно ЧМ восхитился президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино. Он назвал его лучшим чемпионатом мира в истории. Это событие развеяло все предубеждения о России, несмотря на старания западных СМИ и русофобские высказывания отдельных политиков. Тысячи болельщиков, которые не поверили фейковым статьям, приехали в нашу страну и не пожалели об этом ни на минуту.

К слову, фанаты тоже чувствовали себя настолько комфортно в России, что захотели остаться здесь навсегда. Такое желание выразил, к примеру, британец Джастин Уоллей. Ему так понравилось в Казани, что он начал поиски работы и жилья. А перуанцу Джованни Фалькону приглянулся Екатеринбург. Сейчас он решает вопрос с паспортом. Его нужно перевести на русский язык.