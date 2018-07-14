Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Нам тут хорошо: французские футболисты отказываются уезжать из России

Фото: Global Look Press/Alexander Kulebyakin
продолжениеНаплевать на Скрипалей: Британия поддержит сборную на матче с Бельгией
Игроки сборной восхитились атмосферой ЧМ-2018

До финала самого зрелищного события этого года, богатого на сюрпризы, приятные и не очень, осталось всего ничего. В воскресенье за звание чемпиона будут биться национальные команды Франции и Хорватии. Историческая встреча состоится на стадионе "Лужники" в Москве в 18:00. Тем временем французские футболисты в перерывах между интенсивными тренировками строят планы на будущее. Двое спортсменов дали откровенное интервью: они рассказали о настоящей России и атмосфере чемпионата, которая не оставила их равнодушными.

Самюэль Юмтити и Блез Матюиди сделали неожиданное признание. За время мундиаля они так свыклись с нашей страной, что хотят "продлить удовольствие" и остаться здесь.

По теме

"Впечатления очень необычные", – поведал Юмтити. Проведенное в России время оставило самые приятные воспоминания. И дело не только в триумфальном выходе сборной Франции в финал чемпионата. Несмотря на напряженный график, спортсмены находили время на знакомство с нашей культурой и развлечения. "Мы так веселимся, и нам всегда есть что поделать", – отметил он в беседе с журналистами французского издания Le Figaro.

Ему вторит Блез Матюиди. ЧМ-2018, по словам футболиста, лучший из четырех, в которых он успел поучаствовать.

"Нам тут так хорошо, что я мог бы тут остаться на месяцы", - признался игрок сборной.

Напомним, ранее организацию мундиаля и гостеприимство россиян расхвалили многие известные персоны из футбольного мира. Так, недавно ЧМ восхитился президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино. Он назвал его лучшим чемпионатом мира в истории. Это событие развеяло все предубеждения о России, несмотря на старания западных СМИ и русофобские высказывания отдельных политиков. Тысячи болельщиков, которые не поверили фейковым статьям, приехали в нашу страну и не пожалели об этом ни на минуту.

К слову, фанаты тоже чувствовали себя настолько комфортно в России, что захотели остаться здесь навсегда. Такое желание выразил, к примеру, британец Джастин Уоллей. Ему так понравилось в Казани, что он начал поиски работы и жилья. А перуанцу Джованни Фалькону приглянулся Екатеринбург. Сейчас он решает вопрос с паспортом. Его нужно перевести на русский язык. 

Виктория БАЛАЯН
новости партнеров
Загрузка...

В доме второго Скрипаля нашли склянку из-под яда

Сенсационную новость сообщили в Скотленд-Ярде

В отравлении Скрипаля засветился британец

Всплыла информация о хранилище химикатов рядом с Солсбери

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей