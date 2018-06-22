Болельщики отказываются покидать Россию

Британский фанат передумал возвращаться на родину после ЧМ-2018

Джастин Уоллей проникся пейзажами столицы Татарстана настолько, что для него теперь Казань – дом родной. Здесь он хочет жить и трудиться.

А виной всему чемпионат мира по футболу, приехав совсем недавно на который, англичанин захотел остаться в России навсегда.

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"Есть хотя бы малейший шанс остаться в Казани после чемпионата мира и найти работу в сфере туризма? Ну пожалуйста", – обратился Джастин со своей страницы в Twitter.

Свою мольбу он сопроводил снимками с изображениями дорогого сердцу города.

Is there any chance I can stay in Kazan after the #WorldCup and get a job in the city's tourism department? Please 🙂 pic.twitter.com/00WtFXa9dd — Justin Walley (@JustinWalley10) 20 июня 2018 г.

Британский болельщик фанатеет от всего, что его окружает: от национальной кухни до вагона поезда, который домчал Джастина в полюбившуюся Казань. Он восторгается барами и ресторанами, потрясен в хорошем смысле этого слова фестивалем болельщиков.

Не зря прагматичный британец выложил свою лесть в соцсеть. Она не просто взорвала Всемирную паутину. Не обошли стороной хвалебную запись в Госкомитете Татарстана по туризму. Его председатель пригласил восторженного иностранца на прием, чтобы обсудить просьбу последнего. Об этом сообщает ТАСС.

Мечты сбываются, стоит только захотеть. И, конечно, правильно "продвинуть" свое желание. Маркетинговый ход Джастина сработал. Зря он стремится в сферу туризма.

Надо ли говорить, что за крик о помощи фаната футбола и Казани отдали свои "сердца", или лайки, многие интернет-пользователи.