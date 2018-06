Болельщики отказываются покидать Россию

Джастин Уоллей проникся пейзажами столицы Татарстана настолько, что для него теперь Казань – дом родной. Здесь он хочет жить и трудиться.

А виной всему чемпионат мира по футболу, приехав совсем недавно на который, англичанин захотел остаться в России навсегда.

"Есть хотя бы малейший шанс остаться в Казани после чемпионата мира и найти работу в сфере туризма? Ну пожалуйста", – обратился Джастин со своей страницы в Twitter.

Свою мольбу он сопроводил снимками с изображениями дорогого сердцу города.

Is there any chance I can stay in Kazan after the #WorldCup and get a job in the city's tourism department? Please 🙂 pic.twitter.com/00WtFXa9dd