Иностранные фанаты обсмеяли российские дороги

Хорватские болельщики обрадовались яме в асфальте

Новый мем пошел гулять по Сети с подачи гостей Нижнего Новгорода из Хорватии. После матча с Аргентиной фанаты победившей команды пошли гулять по городу и наткнулись на большой провал асфальта на перекрестке улиц Варварской и Володарского.

Недолго думая, болельщики хорватской сборной уселись в него и сфотографировались. Фото появилось на портале NN.ru.

Пользователи Интернета тут же нашли применение этой фотографии, разместив изображение "счастливцев" в дорожных ямах по всей России: от Омска, где на набережной чудесным образом ежегодно исчезает плитка, до провала на дороге в Новосибирске, у которого есть даже собственный аккаунт в Twitter.

Ранее сборная Хорватии победила команду Аргентины со счетом 3:0, напоминает "Газета.ru".