Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Иностранные фанаты обсмеяли российские дороги

Фото: vk.com/typical_nn
Хорватские болельщики обрадовались яме в асфальте

Новый мем пошел гулять по Сети с подачи гостей Нижнего Новгорода из Хорватии. После матча с Аргентиной фанаты победившей команды пошли гулять по городу и наткнулись на большой провал асфальта на перекрестке улиц Варварской и Володарского.

Недолго думая, болельщики хорватской сборной уселись в него и сфотографировались. Фото появилось на портале NN.ru.

Пользователи Интернета тут же нашли применение этой фотографии, разместив изображение "счастливцев" в дорожных ямах по всей России: от Омска, где на набережной чудесным образом ежегодно исчезает плитка, до провала на дороге в Новосибирске, у которого есть даже собственный аккаунт в Twitter.

Ранее сборная Хорватии победила команду Аргентины со счетом 3:0, напоминает "Газета.ru".

Вероника ПОДСТРЕХИНА
новости партнеров
Загрузка...

Аргентинцы взбуновались на ЧМ

Возмущенные спортсмены требуют отставки тренера

В войне США и Китая поражение потерпит Россия

Больше всего достанется рублю

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей