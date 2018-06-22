Иностранные фанаты обсмеяли российские дороги

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Новый мем пошел гулять по Сети с подачи гостей Нижнего Новгорода из Хорватии. После матча с Аргентиной фанаты победившей команды пошли гулять по городу и наткнулись на большой провал асфальта на перекрестке улиц Варварской и Володарского.
Недолго думая, болельщики хорватской сборной уселись в него и сфотографировались. Фото появилось на портале NN.ru.
Пользователи Интернета тут же нашли применение этой фотографии, разместив изображение "счастливцев" в дорожных ямах по всей России: от Омска, где на набережной чудесным образом ежегодно исчезает плитка, до провала на дороге в Новосибирске, у которого есть даже собственный аккаунт в Twitter.
Ранее сборная Хорватии победила команду Аргентины со счетом 3:0, напоминает "Газета.ru".
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