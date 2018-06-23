Фанатов выгонят из России в разгар ЧМ

Иностранцев накажут за агрессивное поведение на стадионах

Правительство Аргентины попросило Россию наказать болельщиков, которые подрались после матча в Нижнем Новгороде и депортировать их. Об этом рассказала министр безопасности южноамериканской страны Патрисия Буллрич.

"Мы просим властей России, чтобы их задержали и депортировали", – написала она в Twitter.

Официальных комментариев с российской стороны пока нет.

Во время матча между Аргентиной и Хорватией южноамериканские фанаты набросились на славянского болельщика. Они били его руками и ногами, но к счастью все обошлось и их быстро разняли.

При этом в пресс-службе оргкомитета "Россия – 2018" подчеркнули, что зачинщиков драки привлекут к административной ответственности, а их паспорта болельщиков аннулируют.