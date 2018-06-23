Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Фанатов выгонят из России в разгар ЧМ

Фото: GLOBAL LOOK press/Maksim Konstantinov
продолжениеВ НАТО следят за футболом в России
Иностранцев накажут за агрессивное поведение на стадионах

Правительство Аргентины попросило Россию наказать болельщиков, которые подрались после матча в Нижнем Новгороде и депортировать их. Об этом рассказала министр безопасности южноамериканской страны Патрисия Буллрич.

"Мы просим властей России, чтобы их задержали и депортировали", – написала она в Twitter.

Официальных комментариев с российской стороны пока нет.

Во время матча между Аргентиной и Хорватией южноамериканские фанаты набросились на славянского болельщика. Они били его руками и ногами, но к счастью все обошлось и их быстро разняли.

При этом в пресс-службе оргкомитета "Россия – 2018" подчеркнули, что зачинщиков драки привлекут к административной ответственности, а их паспорта болельщиков аннулируют.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Иностранные фанаты обсмеяли российские дороги

Хорватские болельщики обрадовались яме в асфальте

В войне США и Китая поражение потерпит Россия

Больше всего достанется рублю

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей