В НАТО следят за футболом в России

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что сотрудники организации после работы смотрят по телевизору матчи ЧМ-2018. Об этом он рассказал во время пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем.
Специальное место для просмотра трансляций организовали в помещении альянса размером с два с половиной футбольных поля.
"Как оказалось, это отличное место, чтобы посмотреть хорошую игру. После рабочего дня наш персонал смотрит трансляцию чемпионата мира на большом экране", – цитирует его RT.
По словам Столтенберга, на мундиале участвуют десять стран НАТО и он надеется, что одна из них все же станет чемпионом мира по футболу.
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