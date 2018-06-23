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В НАТО следят за футболом в России

Фото: GLOBAL LOOK press/Maksim Konstantinov
продолжениеЕгипетского футболиста утешили после поражения от России
В альянсе смотрят матчи ЧМ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что сотрудники организации после работы смотрят по телевизору матчи ЧМ-2018. Об этом он рассказал во время пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем.

Специальное место для просмотра трансляций организовали в помещении альянса размером с два с половиной футбольных поля.

"Как оказалось, это отличное место, чтобы посмотреть хорошую игру. После рабочего дня наш персонал смотрит трансляцию чемпионата мира на большом экране", – цитирует его RT.

По словам Столтенберга, на мундиале участвуют десять стран НАТО и он надеется, что одна из них все же станет чемпионом мира по футболу.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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