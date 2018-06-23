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Египетского футболиста утешили после поражения от России

продолжениеРоналду оскорбили за плохую игру
Кадыров вручил награду спортсмену

Египетский футболист Мохамед Салах получил звание почетного гражданина Чечни. Глава республики Рамзан Кадыров вручил спортсмену копию указа и нагрудный значок.

"Тысячи детей, юношей и лиц старшего возраста получили возможность увидеть одного из лучших игроков мира, пообщаться с ним. Небывалый интерес появился к футболу, хотя в Чечне традиционно всегда любили играть", - написал Кадыров на своей странице "Вконтакте".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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