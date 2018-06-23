Египетского футболиста утешили после поражения от России

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Египетский футболист Мохамед Салах получил звание почетного гражданина Чечни. Глава республики Рамзан Кадыров вручил спортсмену копию указа и нагрудный значок.
"Тысячи детей, юношей и лиц старшего возраста получили возможность увидеть одного из лучших игроков мира, пообщаться с ним. Небывалый интерес появился к футболу, хотя в Чечне традиционно всегда любили играть", - написал Кадыров на своей странице "Вконтакте".
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