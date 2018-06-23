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Роналду оскорбили за плохую игру

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Kulebyakin
Спортсмен поплатился за промахи в матче

Над неудачной игрой футболиста Криштиану Роналду пошутили в "Роскосмосе". На сайте организации опубликовали шутливый ролик.

На видео мяч после промаха прилетел на борт Международной космической станции (МКС) в руки российского космонавта Олега Артемьева. После чего он послал спортивный снаряд обратно на Землю, который приземлился якобы на голову Роналду, что стало причиной его падения в штрафной.

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Ролик назвали "Пас из космоса".

В последнем матче португальцы обыграли марокканцев со счетом 1:0. При этом единственный мяч на счету Роналду.

 

 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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