Роналду оскорбили за плохую игру

Спортсмен поплатился за промахи в матче

Над неудачной игрой футболиста Криштиану Роналду пошутили в "Роскосмосе". На сайте организации опубликовали шутливый ролик.

На видео мяч после промаха прилетел на борт Международной космической станции (МКС) в руки российского космонавта Олега Артемьева. После чего он послал спортивный снаряд обратно на Землю, который приземлился якобы на голову Роналду, что стало причиной его падения в штрафной.

По теме Футболист Криштиану душ Сантуш Авейру Роналду

Ролик назвали "Пас из космоса".

В последнем матче португальцы обыграли марокканцев со счетом 1:0. При этом единственный мяч на счету Роналду.