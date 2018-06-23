Перуанцы чудом спаслись из горящего самолета

В небе едва не произошла катастрофа

Перуанская телерадиокомпания RPP сообщила, что самолет, перевозивший 70 болельщиков из Екатеринбурга в Тюмень, загорелся в воздухе.

По словам очевидцев, за 20 минут до посадки в салоне произошел громкий хлопок. Салон стал наполняться дымом. При этом фанаты посчитали, что это загорелся двигатель, из которого пошел дым. Ролик из салона опубликовали в Сети.

Информации о пострадавших, а также о причинах происшествия нет. Самолет успешно приземлился в аэропорту.

Сборная Перу лишилась шансов выйти из группы после поражения в игре против Франции.