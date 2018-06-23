Перуанский футболист потерял сознание на тренировке

Здоровье
- Раскрыто опасное свойство белка
- Правильная доза алкоголя борется с раком
- Найден неожиданный эффект голодания
649 новости
Футболист сборной Перу Джефферсон Фарфан получил серьезную травму на тренировке. Спортсмен столкнулся головой с партнером, после чего без сознания рухнул на землю.
Фарфана доставили в одну из больниц. К счастью, его жизни ничего не угрожает и скоро он сможет вернуться к тренировкам, передает depor.com.
Хорватские болельщики обрадовались яме в асфальте
Турецкий глава государства назвал своего кумира