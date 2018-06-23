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Перуанский футболист потерял сознание на тренировке

продолжениеБельгийцы разгромили Тунис
Спортсмена доставили в больницу

Футболист сборной Перу Джефферсон Фарфан получил серьезную травму на тренировке. Спортсмен столкнулся головой с партнером, после чего без сознания рухнул на землю.

Фарфана доставили в одну из больниц. К счастью, его жизни ничего не угрожает и скоро он сможет вернуться к тренировкам, передает depor.com.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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