Перуанский футболист потерял сознание на тренировке

Спортсмена доставили в больницу

Футболист сборной Перу Джефферсон Фарфан получил серьезную травму на тренировке. Спортсмен столкнулся головой с партнером, после чего без сознания рухнул на землю.

Фарфана доставили в одну из больниц. К счастью, его жизни ничего не угрожает и скоро он сможет вернуться к тренировкам, передает depor.com.