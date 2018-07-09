Дом родной: иностранцы после ЧМ-2018 меняют прописку
Зарубежные гости за те три с половиной недели чемпионата мира по футболу настолько прикипели душой к некогда чужому государству, что отказываются его покидать. В двадцатых числах июня в России мечтал остаться британец Джастин Уоллей. Ему приглянулась столица Татарстана.
Вслед за английским фанатом обосноваться на нашей земле решил перуанец Джованни Фалькон. Инженер электронных сетей выбрал главный город Урала – Екатеринбург, куда он прибыл на матч своей команды со сборной Франции.
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Осталось дело за малым – освоить великий и могучий и перевести на него паспорт южноамериканца. Между тем это одна из главных загвоздок, пояснили гостю из Перу в центре занятости. Только после данной процедуры ему смогут подобрать работу.
Фалькон призадумался, где лучше "добыть" новый документ: в Екатеринбурге или Москве. Над этой задачей мужчина размышляет уже дома, в Перу, куда он отправился, чтобы попрощаться с родными, пишут "РИА Новости".
Однако, вполне возможно, что футбольного фаната проникнуться российским духом заставляет нужда. Ведь наверняка не известно, что он не продал дом и кров, как поется в известной песне, чтобы попасть на этот чемпионат. Машины, квартиры и прочую недвижимость перуанцы продали, лишь бы воочию увидеть, как национальная команда покидает турнир.
#РИА_Видео— РИА Новости (@rianru) 9 июля 2018 г.
Джованни Фалькону настолько понравилось в стране-хозяйке #ЧМ2018, что он решил перевести паспорт на русский и остаться здесь жить! pic.twitter.com/Zjz6Ta4s0l
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