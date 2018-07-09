Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Дом родной: иностранцы после ЧМ-2018 меняют прописку

Фото: GLOBAL LOOK press/Marius Becker
Болельщики остаются жить в России

Зарубежные гости за те три с половиной недели чемпионата мира по футболу настолько прикипели душой к некогда чужому государству, что отказываются его покидать. В двадцатых числах июня в России мечтал остаться британец Джастин Уоллей. Ему приглянулась столица Татарстана. 

Вслед за английским фанатом обосноваться на нашей земле решил перуанец Джованни Фалькон. Инженер электронных сетей выбрал главный город Урала – Екатеринбург, куда он прибыл на матч своей команды со сборной Франции.

По теме

Осталось дело за малым – освоить великий и могучий и перевести на него паспорт южноамериканца. Между тем это одна из главных загвоздок, пояснили гостю из Перу в центре занятости. Только после данной процедуры ему смогут подобрать работу.

Фалькон призадумался, где лучше "добыть" новый документ: в Екатеринбурге или Москве. Над этой задачей мужчина размышляет уже дома, в Перу, куда он отправился, чтобы попрощаться с родными, пишут "РИА Новости".

Однако, вполне возможно, что футбольного фаната проникнуться российским духом заставляет нужда. Ведь наверняка не известно, что он не продал дом и кров, как поется в известной песне, чтобы попасть на этот чемпионат. Машины, квартиры и прочую недвижимость перуанцы продали, лишь бы воочию увидеть, как национальная команда покидает турнир.  

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Жертва "Новичка" умерла от окурка

Появилась неожиданная версия нового отравления в Британии

Неужели "Новичок": российские футболисты вдыхали газ

Нашу команду обвинили в употреблении странного допинга перед матчами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей