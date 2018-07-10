Оскандалившийся на ЧМ-2018 Домагой Вида еще раз "прославил" Украину

Похоже, наказание защитника сборной Хорватии Домагоя Виды со стороны FIFA за празднование победы в мате с Россией в четвертьфинале Чемпионата мира оказалось слишком мягким. Игрок устроил новую провокацию, только уже в адрес сербов.

Украинский блогер Данило Яковлев опубликовал новое видео Виды, на котором тот, похоже, будучи не совсем трезвым произносит фразу националистов "Слава Украине!". Затем, сделав небольшую паузу, добавляет: "Белград, гори!".

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Впрочем, футболист на самом деле имел ввиду вовсе не столицу Сербии, а всего лишь одноименное питейное заведение в Киеве, пишет сербское издание Alo. В пользу этой версии говорит то, что Вида в конце поет песню югославского исполнителя Томы Здравковича о радости от гуляний по барам.

Интернет-пользователи восприняли новое "творчество" хорвата весьма неоднозначно. Некоторые уверены, что увлечение Виды записывать подобные ролики до добра не доведут (авторские орфография и пунктуация сохранены).

"И это спортсмен!? Больше на придурка похож! Доиграется с видео до дисквалификации!", – написал Евгений Неделин.

"Думаю проиграют следующую игру)))) в финал им не выйти!﻿", – предположил Roman Fushi.

С другой стороны, произнесенную фразу "Белград, гори!" следует перевести как "Белград, жги!". Кроме того, как отмечает Sports.ru, футболист не выкладывал видео в общий доступ, но лишь отправил его своим киевским друзьям, а блогер Данило Яковлев его выложил на своей странице.

Сборная Хорватии сыграет в полуфинале с Англией 11 июля.