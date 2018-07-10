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Матч Россия - Хорватия побил рекорды на Украине

Фото: GLOBAL LOOK press/Yang Lei/Xinhua
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Огромное количество жителей страны были прикованы к телеэкранам, когда наша команда билась за выход в ¼ чемпионата мира по футболу

Более 5 млн украинцев смотрели игру сборных России и Хорватии. Об этом сообщила пресс-служба украинского телеканала "Интер", показывающего матчи ЧМ-2018 в прямом эфире. Статисты Индустриального телевизионного комитета Украины подсчитали, что именно эту трансляцию со стадиона в Сочи смотрели 26% совершеннолетних жителей страны, чьи телевизоры были включены указанное время.

"Лучший матч чемпионатов 2014-2018 по количеству просмотров, одно из лучших спортивных событий 2018 года на украинском ТВ", – резюмировал "Интер".

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Ранее наибольшее внимание зрителей привлекла к себе также игра россиян: поединок России с Испанией в прямом эфире украинского телевидения наблюдали 4,4 млн человек.

Ранее украинские националисты угрожали сотрудникам телеканала "Интер", купившего права на телетрансляцию игр проходящего в РФ мундиаля.

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Россия сенсационно прошла в 1/4 финала ЧМ-2018
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Вера СВЕТЛОВА
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