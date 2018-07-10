Матч Россия - Хорватия побил рекорды на Украине
Более 5 млн украинцев смотрели игру сборных России и Хорватии. Об этом сообщила пресс-служба украинского телеканала "Интер", показывающего матчи ЧМ-2018 в прямом эфире. Статисты Индустриального телевизионного комитета Украины подсчитали, что именно эту трансляцию со стадиона в Сочи смотрели 26% совершеннолетних жителей страны, чьи телевизоры были включены указанное время.
"Лучший матч чемпионатов 2014-2018 по количеству просмотров, одно из лучших спортивных событий 2018 года на украинском ТВ", – резюмировал "Интер".
Ранее наибольшее внимание зрителей привлекла к себе также игра россиян: поединок России с Испанией в прямом эфире украинского телевидения наблюдали 4,4 млн человек.
Ранее украинские националисты угрожали сотрудникам телеканала "Интер", купившего права на телетрансляцию игр проходящего в РФ мундиаля.
Белоруссия запретит георгиевские ленточки
Символ Победы приобрел у жителей республики нехорошие ассоциации
Скрипаль заплатили за отравление
Родственницу пострадавших в Солсбери засыпали деньгами за громкую историю
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Украина готовится к газовому суициду
- Порошенко "запечатает" границу с Россией
- Незалежная заразила Азовское море холерой
НЛО
- Знаменитый гений встречался с пришельцами
- Гигантский НЛО напугал россиян
- Советские военные тайно исследовали НЛО
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина