Украина рассчитается с долгами русофоба Вукоевича

Футболисты, посвятившие победу Незалежной, возведены в ранг национальных героев

Помощник тренера хорватской сборной, экс-игрок киевского "Динамо" Огнен Вукоевич дорого заплатит за свои слова. Дисциплинарный комитет FIFA его оштрафовал на $15 тыс. Однако финансовые обязательства решила на себя повесить Украина, о славе которой скандировал хорват. Более того, национальная Федерация футбола (ФФУ) готова приютить Вукоевича, заверил ее президент Андрей Павелко.

"Мы приняли решение компенсировать тот штраф, который на Вукоевича наложили. Можем ему и работу в ФФУ предложить, если он попросит. Почему я в футболке Ивана Ракитича? Ракитич забил победный гол России, поэтому это очень символично. Хорваты – наши друзья. Слава Хорватии! Слава Украине! Героям слава!" – заявил глава Федерации в эфире телеканала "112", подчеркнув, что ничего крамольного в высказывании хорвата, который на протяжении семи лет числился в составе киевского "Динамо", не усмотрел, в том числе политической подоплеки.

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"Очень патриотичный лозунг. Как "Слава Франции", "Слава Хорватии". Это проявление любви к Украине, которая многое дала. Это благодарность за те годы. Никакой политики в лозунге "Слава Украине" не вижу", – отметил Павелко.

В Кремле выходку, обсуждаемую уже который день подряд, прокомментировали сдержанно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал разглагольствовать на эту тему.

"Это не наш вопрос… Игра была честной – это главное, здесь не про политику, здесь про футбол… Российская сборная проиграла сборной Хорватии. Мы поздравляем и наших футболистов с блестящей игрой, и хорватскую сборную, которая идет дальше", – цитирует спикера Кремля "5 канал".

Накануне Вукоевич за опубликованный в соцсети после матча с Россией ролик получил предупреждение за неспортивное поведение и со штрафом покинул ряды делегации. Домага Вида, который вместе с товарищем прославлял на видео Украину и некогда родное "Динамо", отделался предупреждением.

Между тем за подарившую Незалежной победу хорватских спортсменов готовы отстаивать украинские радикалы-АТОшники. Они зазывают всех неравнодушных на пикет. Народное волнение должно состояться сегодня, 10 июля, у посольства Хорватии.

"Реакция хорватской федерации футбола нас не удивила, которая, подыгрывая FIFA, освободила футболиста Вукоевича за возглас "Слава Украине". За то, что ребята посвятили победу своей сборной украинцам! Видимо, это очень обидело некоего российского олигарха, или и самого Путина", – передает сообщение украинских радикалов "ПолитНавигатор".

Демонстранты попытаются отстоять честь славящих их родину хорватов. Встречу назначили на пять часов вечера.