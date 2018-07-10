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Англичане тренируются на резиновой курице

Фото: GLOBAL LOOK press/Marcelo Machado de Melo
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Футболисты-новаторы готовятся к матчу с Хорватией

Впервые больше чем за полвека британские футболисты вырвались в полуфинал чемпионата мира. Завтра, 11 июля, их ожидает встреча с хорватами, которые с большим трудом обыграли в серии пенальти сборную России.

Англичане решили, что для достижения цели все средства хороши, и принялись за усиленные разминки с резиновой курицей.

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"Ну, это один из способов разогреться для тренировки ...", – успокоили болельщиков в Twitter.

Оправдаются ли ожидания сборной Англии, узнаем совсем скоро. Команды сразятся в среду в девять вчера в "Лужниках".

Между тем интернет-пользователи сразу же подхватили куриную историю, выложив созвучную песню. Многие выразили надежду, что национальная сборная будет летать по полю легко и непринужденно и доберется до финала.

Хотя, если вдаваться в подробности, сами куры весят больше, чем их крылья могут унести. Куриный полет недолгий, но быстрый. Если проводить аналогию с футболистами, то вряд ли "желторотые" полуфиналисты смогут выдержать, к примеру, два часа на поле.  

Уже поступило предложение: если резиновые куры обеспечат англичанам выход в финал, то первых необходимо добавить в перечень запрещенных. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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