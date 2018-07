Впервые больше чем за полвека британские футболисты вырвались в полуфинал чемпионата мира. Завтра, 11 июля, их ожидает встреча с хорватами, которые с большим трудом обыграли в серии пенальти сборную России.

Англичане решили, что для достижения цели все средства хороши, и принялись за усиленные разминки с резиновой курицей.

"Ну, это один из способов разогреться для тренировки ...", – успокоили болельщиков в Twitter.

Well, that's one way to warm up for a training session... 🐔#threelions pic.twitter.com/Dsp5fkjsab