Англичане тренируются на резиновой курице
Впервые больше чем за полвека британские футболисты вырвались в полуфинал чемпионата мира. Завтра, 11 июля, их ожидает встреча с хорватами, которые с большим трудом обыграли в серии пенальти сборную России.
Англичане решили, что для достижения цели все средства хороши, и принялись за усиленные разминки с резиновой курицей.
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"Ну, это один из способов разогреться для тренировки ...", – успокоили болельщиков в Twitter.
Well, that's one way to warm up for a training session... 🐔#threelions pic.twitter.com/Dsp5fkjsab— England (@England) 10 июля 2018 г.
Оправдаются ли ожидания сборной Англии, узнаем совсем скоро. Команды сразятся в среду в девять вчера в "Лужниках".
Между тем интернет-пользователи сразу же подхватили куриную историю, выложив созвучную песню. Многие выразили надежду, что национальная сборная будет летать по полю легко и непринужденно и доберется до финала.
Хотя, если вдаваться в подробности, сами куры весят больше, чем их крылья могут унести. Куриный полет недолгий, но быстрый. Если проводить аналогию с футболистами, то вряд ли "желторотые" полуфиналисты смогут выдержать, к примеру, два часа на поле.
Уже поступило предложение: если резиновые куры обеспечат англичанам выход в финал, то первых необходимо добавить в перечень запрещенных.
The Chicken Song: https://t.co/iYZV7o8jI3— Paul Kramer v Kramer (@P_K_Tips) 10 июля 2018 г.
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