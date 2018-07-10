Уткин глумится над Смоловым

Найдена неожиданная причина неудачного пенальти в матче со сборной Хорватии

Комментатор Василий Уткин заявил, что понял, почему Федор Смолов не сумел забить гол в ворота команды Хорватии и лишил Россию судьбоносной возможности выйти в полуфинал Чемпионата мира по футболу. По мнению популярного спортивного журналиста, виновата в этом нога супермодели Натальи Водяновой.

"Русский Vogue подменил ему правую ногу. Он весь турнир ею и играл, и пенальти в серии хорватам тоже бил ею. На каблуке. Наташа Водянова, как вы могли!", – сокрушается Уткин в своем Telegram-канале.

Накануне ЧМ-2018 журнал вышел с эффектной обложкой, на которой красовалась знаменитая российская супермодель в окружении футболистов, в числе которых был и Федор Смолов.

Надо заметить, что спортивный комментатор достаточно низко оценивал шансы российской команды на победу в мундиале. "Сборная России никогда не станет чемпионом мира… Если вдруг так случится, это будет то, что не должно было произойти никогда", – сказал он в интервью каналу "Жиза". Не одобряет Уткин и наставника россиян, Станислава Черчесова: "Красавчик ли Черчесов? Нет. Он совсем не красавчик, ни в каком смысле".