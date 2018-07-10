Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Уткин глумится над Смоловым

Федор Смолов. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Kulebyakin
продолжениеХорваты судорожно пытаются замять скандал на ЧМ-2018
Найдена неожиданная причина неудачного пенальти в матче со сборной Хорватии

Комментатор Василий Уткин заявил, что понял, почему Федор Смолов не сумел забить гол в ворота команды Хорватии и лишил Россию судьбоносной возможности выйти в полуфинал Чемпионата мира по футболу. По мнению популярного спортивного журналиста, виновата в этом нога супермодели Натальи Водяновой. 

"Русский Vogue подменил ему правую ногу. Он весь турнир ею и играл, и пенальти в серии хорватам тоже бил ею. На каблуке. Наташа Водянова, как вы могли!", – сокрушается Уткин в своем Telegram-канале.

По теме

Накануне ЧМ-2018 журнал вышел с эффектной обложкой, на которой красовалась знаменитая российская супермодель в окружении футболистов, в числе которых был и Федор Смолов.

Vogue.Июнь.Найс Даже я до конца не понимаю,кто на фото в сапогах🤔😭🤪

Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10)

Надо заметить, что спортивный комментатор достаточно низко оценивал шансы российской команды на победу в мундиале. "Сборная России никогда не станет чемпионом мира… Если вдруг так случится, это будет то, что не должно было произойти никогда", – сказал он в интервью каналу "Жиза". Не одобряет Уткин и наставника россиян, Станислава Черчесова: "Красавчик ли Черчесов? Нет. Он совсем не красавчик, ни в каком смысле".

Фоторепортаж
Сборная России обыграла соперников на ЧМ
Фото: ТАСС Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС Фото: ТАСС Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Белоруссия запретит георгиевские ленточки

Символ Победы приобрел у жителей республики нехорошие ассоциации

Скрипаль заплатили за отравление

Родственницу пострадавших в Солсбери засыпали деньгами за громкую историю

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей