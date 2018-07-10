Получивший пинка от FIFA и собственной федерации экс-футболист сборной Хорватии мечется между огней

Бывший полузащитник национальной хорватской команды и киевского ФК "Динамо", а сейчас выступающий в роли скаута украинского клуба Огнен Вукоевич заявил, что он способен самостоятельно оплатить наложенный на него штраф FIFA за националистический призыв "Слава Украине", а также что его вообще не интересует политика.

Так он прокомментировал сегодняшнее предложение, поступившее из Киева, помочь ему с трудоустройством и выплатой штрафных 15 тыс швейцарских франков.

"Я сам заплачу штраф. Не хочу никого другого втягивать в эту ситуацию. Хочу решить ее сам. Я знаю, что ничего плохого сказать не хотел. У ФИФА ко мне никаких других претензий нет. Спасибо всем за поддержку", – сказал хорват "Обозревателю".

Он выразил благодарность киевскому клубу за возможность работать на ЧМ-2018 в России.

"Меня вообще не интересует политика. Я футбольный человек, меня интересует только спорт. Хотел бы поблагодарить "Динамо" и Игоря Суркиса, поскольку он меня отпустил на чемпионат мира со сборной Хорватии, несмотря на то, что у меня действующий контракт с клубом. После ЧМ-2018 я возвращаюсь в "Динамо", у меня будет много работы, так как открылось трансферное окно. Нас ждет Суперкубок с "Шахтером", – подвел черту нарушитель.

После матча в 1/4 со сборной России в Сети появилось видео с участием футболиста хорватской команды Домагоя Виды и одного из членов делегации Вукоевича. В ролике первый скандирует: "Слава Украине!", а второй произносит: "Это победа за "Динамо" и за Украину".

Международную федерацию футбола вынесла футболисту предупреждение за неспортивное поведение, а функционера оштрафовала. Хорватский футбольный союз вообще уволил Вукоевича и лишил аккредитации на мундиале, дабы утихомирить ситуацию накануне важнейшего матча со сборной Англии в полуфинале, который состоится в среду, 11 июля в Москве.

Между тем страсти не угасают, и их раздувают, в первую очередь, украинцы. Сначала они устроили флешмоб в поддержку хорватов на странице FIFA в Facebook, где тысячи пользователей уже сутки пишут сообщения с бандеровским националистическим лозунгом на разных языках. К акции присоединились, в том числе, и беглый российский политик Константин Боровой, беглый журналист, участник театрализованного СБУ "убийства" Аркадий Бабченко, генпрокурор Незалежной Игорь Луценко.

Сегодня же депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" и глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко пришел в парламент в футболке сборной Хорватии и заявил, что ФФУ выплатит штраф Вукоевича. Также он позвал хорвата на работу в федерацию. В результате, Павелко в интернете пользователи обвинили в откровенном пиаре.

Между тем, ранее во вторник стало известно, что FIFA продолжает изучать ситуацию, связанную с выкриками хорватов, поскольку в Сети появилось еще одно видео, на котором все тот же Вида в раздевалке в не совсем трезвом виде говорит "Белград, гори" и также скандирует "Слава Украине!"

