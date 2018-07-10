"Двух рабов этому хлопцу": Вида покорил Украину

В Незалежной теперь готовы встать грудью на защиту футболиста-провокатора

Новое видео хорватского защитника сборной Хорватии Домагоя Виды вызвало скандал в России и потоки радости и обожания на Украине – ведь он дважды прокричал на камеру "Слава Украины!". Подвиг засвидетельствован.

Жители Незалежной окружили игрока поддержкой и любовью, и понятно почему. FIFA очень не любит, когда футбол смешивают с политикой и тщательно берегут свой политический нейтралитет. Им ведь изрядно досталось от Запада за многострадальный ЧМ-2018, право на проведение которого они отдали России.

И вот послей всей грязи, вылитой на нашу страну, мир признал: Чемпионат мира в нашей стране был если не лучшим, то одним из лучших в истории. Практически до самого конца турнира обходилось без политики. Но не сдюжили хорваты, за что и были наказаны, правда, очень аккуратно. С таким раскладом не смогли смириться на Украине – там видеоролики Виды восприняли на ура и не понимают, что в его словах неправильного? Например, бывший футболист сборной страны Евгений Левченко недоумевал накануне, чего это в России так с ума сошли из-за двух слов?

"Господа россияне, объясните мне пожалуйста, что такого болезненного в словах Слава Украине?! От чего вас так клинит от этого приветствия? Только не надо о националистах, бандеровцах и фашистах...", - написал он в Twitter.

Господа россияне, объясните мне пожалуйста, что такого болезненного в словах Слава Украине?! От чего вас так клинит от этого приветствия? Только не надо о националистах, бандеровцах и фашистах... — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 9 июля 2018 г.

Рядовые граждане также поддержали хорвата, не особо скрывая истинную причину сыр-бора.

"ФИФА не уважает мой народ. Они уважают кровавые русские деньги. Слава Украине!", – написал Юрий Андреев.

"Где официальное заявление на эту ситуацию украинского президента, или правительства. Почему нет поддержки, никто из руководства нашей страны не вступился за ребят и за наше официальное приветствие "Слава Украине!", – возмутился бездействием своих властей Сергей Роздай.

"Двух рабів цьому хлопаку (Двух рабов этому хлопцу – ред.), – предложил читатель Ua.tribuna.

Впрочем, противоположная сторона тоже в порыве эмоций за словами в карман не лезла.

"Да он (Вида – ред.) п**** с шизофренией. Приедет еще на игру. Посмотрим, что он кричать будет", – написал Геннадий Картавых.

"Проживание на Украине отражается, очевидно, на умственных способностях. За "Белград, гори" ему песец. Надо ж быть таким дебилом", – заявил пользователь Andrej Zimmermann.

Отметим, что в самой России также раздаются призывы не вестись на провокации. Например, актер Михаил Боярский

"Я думаю, что мы тоже можем со спокойной совестью кричать такие слова. Слава Украине, ее все любят, что же плохого в этом", – сказал он в беседе с "Газетой.ru".