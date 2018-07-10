Герои "революции гидности" промывают мозги юному поколению постмайданной Украины

Ярый украинский националист, экс-фюрер запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор", а ныне депутат Верховной рады Украины Дмитрий Ярош сообщил, что создает в стране школу молодых диверсантов. Цель этой затеи – подготовка юных украинцев к грядущей "войне на уничтожение России". Об этом пишет "Политнавигатор".

Как считает руководитель "Украинской добровольческой армии", Незалежную ждет череда тяжелых испытаний, посему уже сейчас необходимо активистам из разных радикальных группировок начать готовить юных защитников страны.

"Мы, украинские добровольцы, вместе с выполнением боевых задач на линии фронта, готовим молодое поколение к защите Украины и уничтожению нашего вековечного врага, империи-агрессора России", – заявил Ярош.

В интернете начинание националиста уже назвали украинским вариантом "гитлерюгенд". Надо отметить, что набор в школу "Юний Доброволець УДА" стартовал в конце весны. Отряды юных "борцов" с Россией создаются по всей Незалежной. Правда, на одном из ура-патриотических видеороликов создается впечатление, что украинских детей туда загоняют из-под палки – лица у юных граждан невероятно грустные и печальные.

"Трупами этих детей, такие как Ярош, вымостят себе дорогу к власти. И оттуда, сверху, будет рассказывать как дітлахи героічно загинули захищая рідну неньку Україну. Душу й тіло ми положим за його кар'єру. Сама же эта бешеная собака, с продырявленной ж***й, при первой опасности будет драпать за тридевять земель и поверьте, ему есть куда. А вам?﻿" – так прокомментировал один из пользователей пропагандистский ролик.