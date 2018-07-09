Хорваты выгнали из сборной славящего Украину Вукоевича

Второй прославитель Незалежной на ЧМ-2018 отделался легким испугом

Хорватский футбольный союз весьма оперативно отреагировал на "шутку" одного из членов делегации национальной команды Хорватии, экс-игрока киевского "Динамо" Огнена Вукоевича, отправив того с чемпионата мира по футболу на родину. Об этом сообщает сайт HNS.

"Федерация футбола Хорватии настоящим уведомляет общественность о том, что Огнен Вукоевич освобожден от своих обязанностей в качестве помощника тренерского штаба национальной сборной Хорватии по решению руководства хорватской ФА и что он больше не будет членом хорватской делегации на чемпионате мира по футболу в России", – говорится в заявлении.

Отмечается, что после Вукоевич разместил в соцсетях "скандальное видео" после матча между Хорватией и Россией в четвертьфинале ЧМ-2018, в результате чего ФИФА открыла дисциплинарное производство по этому вопросу.

HNS приняла решение отозвать аккредитацию Вукоевича и освободить его от обязанностей наблюдателя за хорватской сборной.

"Хорватская федерация футбола приносит извинения российской общественности за действия члена хорватской делегации. Огнен Вукоевич и Домагой Вида также извиняются за свои заявления, которые никоим образом не имели политической коннотации, но, к сожалению, оставляли место для таких толкований", – подчеркивается в сообщении.

После победы над Россией защитник Хорватии Вида выложил в интернете видео, на котором он вместе с Вукоевичем кричат националистический лозунг "Слава Украине!" и посвящают победу "Динамо" и Украине. Позже футболись после шквала критики попытался оправдаться, заявив, что это была "шутка", такая форма благодарности украинцам за поддержку хорватской команды.

Международная федерация футбола (ФИФА) уже вынесла решение по данному инциденту – Вида отделался предупреждением от дисциплинарного комитета.

Сборной Хорватии предстоит полуфинальный матч против команды Англии 11 июля. Встреча состоится в столичных "Лужниках" в 21:00 по московскому времени.

