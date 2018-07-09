Хорваты выгнали из сборной славящего Украину Вукоевича
Хорватский футбольный союз весьма оперативно отреагировал на "шутку" одного из членов делегации национальной команды Хорватии, экс-игрока киевского "Динамо" Огнена Вукоевича, отправив того с чемпионата мира по футболу на родину. Об этом сообщает сайт HNS.
"Федерация футбола Хорватии настоящим уведомляет общественность о том, что Огнен Вукоевич освобожден от своих обязанностей в качестве помощника тренерского штаба национальной сборной Хорватии по решению руководства хорватской ФА и что он больше не будет членом хорватской делегации на чемпионате мира по футболу в России", – говорится в заявлении.
Отмечается, что после Вукоевич разместил в соцсетях "скандальное видео" после матча между Хорватией и Россией в четвертьфинале ЧМ-2018, в результате чего ФИФА открыла дисциплинарное производство по этому вопросу.
HNS приняла решение отозвать аккредитацию Вукоевича и освободить его от обязанностей наблюдателя за хорватской сборной.
"Хорватская федерация футбола приносит извинения российской общественности за действия члена хорватской делегации. Огнен Вукоевич и Домагой Вида также извиняются за свои заявления, которые никоим образом не имели политической коннотации, но, к сожалению, оставляли место для таких толкований", – подчеркивается в сообщении.
После победы над Россией защитник Хорватии Вида выложил в интернете видео, на котором он вместе с Вукоевичем кричат националистический лозунг "Слава Украине!" и посвящают победу "Динамо" и Украине. Позже футболись после шквала критики попытался оправдаться, заявив, что это была "шутка", такая форма благодарности украинцам за поддержку хорватской команды.
Международная федерация футбола (ФИФА) уже вынесла решение по данному инциденту – Вида отделался предупреждением от дисциплинарного комитета.
Сборной Хорватии предстоит полуфинальный матч против команды Англии 11 июля. Встреча состоится в столичных "Лужниках" в 21:00 по московскому времени.
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