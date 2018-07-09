Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Искусные вандалы испортили граффити с Черчесовым в Петербурге

Станислав Черчесов. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Kulebyakin
Автор испорченного портрета не знает, можно ли будет "спасти" тренера сборной России

Неизвестные убрали указательный палец на граффити с изображением главного тренера российской сборной Станислава Черчесова после вылета команды из четвертьфинала ЧМ-2018.

Участники творческого объединения HoodGraffTeam нарисовали портрет на стене после победы российской команды над сборной Египта (3:1). Рядом с изображением Черчесова художники написали строчку из песни группы "Ленинград" – "Ты просто космос, Стас".

По теме

Авторы портрета отметили, что пока не знают, дорисовывать палец главному футбольному тренеру или нет.

"Решение пришивать или не пришивать примем после пяти вечера. Но вандалу ставлю пять", – рассказал "Фонтанке.ру" один из художников.

Некоторые жители северной столицы прокомментировали изменение в портрете на своих страницах в социальных сетях.

"А теперь в Петербурге вот так. Оторвали палец Стасу".

Хорватская команда обыграла российскую сборную в серии послеигровых пенальти. Матч состоялся в субботу, 7 июля. Хорватская команда встретится в полуфинале с английскими футболистами в среду, 11 июля, в 21:00 по московскому времени. 

Евгения КАРПУНИНА
новости партнеров
Загрузка...

На улице разбитых Скрипалей: в Британии умерла жертва "Новичка"

Отравление в Эймсбери, как и случившееся в Солсбери, могло быть специально спланировано

Американцы потеряли Крым

Посольство РФ с юмором отреагировало на пост спецслужб США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей