Искусные вандалы испортили граффити с Черчесовым в Петербурге
Неизвестные убрали указательный палец на граффити с изображением главного тренера российской сборной Станислава Черчесова после вылета команды из четвертьфинала ЧМ-2018.
Участники творческого объединения HoodGraffTeam нарисовали портрет на стене после победы российской команды над сборной Египта (3:1). Рядом с изображением Черчесова художники написали строчку из песни группы "Ленинград" – "Ты просто космос, Стас".
По теме
Авторы портрета отметили, что пока не знают, дорисовывать палец главному футбольному тренеру или нет.
"Решение пришивать или не пришивать примем после пяти вечера. Но вандалу ставлю пять", – рассказал "Фонтанке.ру" один из художников.
Некоторые жители северной столицы прокомментировали изменение в портрете на своих страницах в социальных сетях.
"А теперь в Петербурге вот так. Оторвали палец Стасу".
А теперь в Петербурге вот так. Оторвали палец Стасу pic.twitter.com/N2dXc2hqrc— Белюков Константин (@Kostya_Belyukov) 8 июля 2018 г.
Хорватская команда обыграла российскую сборную в серии послеигровых пенальти. Матч состоялся в субботу, 7 июля. Хорватская команда встретится в полуфинале с английскими футболистами в среду, 11 июля, в 21:00 по московскому времени.
На улице разбитых Скрипалей: в Британии умерла жертва "Новичка"
Отравление в Эймсбери, как и случившееся в Солсбери, могло быть специально спланировано
Американцы потеряли Крым
Посольство РФ с юмором отреагировало на пост спецслужб США
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Украина оказалась на пороге ядерной катастрофы
- Украинцы будут драться за воду
- Украину осенил план по вступлению в НАТО
НЛО
- Знаменитый гений встречался с пришельцами
- Гигантский НЛО напугал россиян
- Советские военные тайно исследовали НЛО
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина