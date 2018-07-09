Автор испорченного портрета не знает, можно ли будет "спасти" тренера сборной России

Неизвестные убрали указательный палец на граффити с изображением главного тренера российской сборной Станислава Черчесова после вылета команды из четвертьфинала ЧМ-2018.

Участники творческого объединения HoodGraffTeam нарисовали портрет на стене после победы российской команды над сборной Египта (3:1). Рядом с изображением Черчесова художники написали строчку из песни группы "Ленинград" – "Ты просто космос, Стас".

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Авторы портрета отметили, что пока не знают, дорисовывать палец главному футбольному тренеру или нет.

"Решение пришивать или не пришивать примем после пяти вечера. Но вандалу ставлю пять", – рассказал "Фонтанке.ру" один из художников.



Некоторые жители северной столицы прокомментировали изменение в портрете на своих страницах в социальных сетях.

"А теперь в Петербурге вот так. Оторвали палец Стасу".

А теперь в Петербурге вот так. Оторвали палец Стасу pic.twitter.com/N2dXc2hqrc — Белюков Константин (@Kostya_Belyukov) 8 июля 2018 г.

Хорватская команда обыграла российскую сборную в серии послеигровых пенальти. Матч состоялся в субботу, 7 июля. Хорватская команда встретится в полуфинале с английскими футболистами в среду, 11 июля, в 21:00 по московскому времени.

