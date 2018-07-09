Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Неужели "Новичок": российские футболисты вдыхали газ

Фото: GLOBAL LOOK press/Maksim Konstantinov
Нашу команду обвинили в употреблении странного допинга перед матчами

В Германии, чья сборная с позором вылетела с турнира, позавидовали успеху и выдержке наших игроков, заподозрив при этом неладное. Немецкие СМИ последовали по проторенной дорожке, обвинив "красную машину" в применении допинга. Якобы российские футболисты из-под полы вдыхали бесцветный газ, чтобы превзойти соперников в силе и выносливости.

Как утверждают Bild и Süddeutsche Zeitung, перед матчами с Испанией и Хорватией россияне запаслись аммиаком, который складировали в подтрибунных помещениях. Первое – сопроводило текст фотографией, где полузащитник сборной Александр Головин держит ладонь в области носа, а защитник Ильи Кутепов потирает его.

По теме

Аммиак, признают "следователи", не запрещен, однако ссылаются на рассуждения приглашенного представителя Института биомедицинских и фармацевтических исследований в Нюрнберге Фритца Сергеля, который утверждает будто бы газ обладает свойствами допинга. Он восстанавливает дыхание и обогащает кровь кислородом.

Тем временем издание Süddeutsche Zeitung опубликовало материал с комментарием представителя российской команды, где тот не стал опровергать факт употребления газа перед встречей с испанцами, в котором "красная машина" победила в серии пенальти. С точностью до наоборот наши футболисты сыграли с хорватами.  

Журналистов также смутил левый локоть бомбардира Артема Дзюбы – они заметили сомнительный прокол. "Фотография вызывает вопросы – особенно из-за необычайно хорошего пробега россиян", – пишут немцы, отмечая, что Дзюба на тот момент показал прекрасные результаты в атаке. 

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Британия опозорилась в деле "новых Скрипалей"

Представитель Скотленд-ярда не смог внятно ответить ни на один вопрос

Неужели "Новичок": российские футболисты вдыхали газ

Нашу команду обвинили в употреблении странного допинга перед матчами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей