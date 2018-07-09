Неужели "Новичок": российские футболисты вдыхали газ

Нашу команду обвинили в употреблении странного допинга перед матчами

В Германии, чья сборная с позором вылетела с турнира, позавидовали успеху и выдержке наших игроков, заподозрив при этом неладное. Немецкие СМИ последовали по проторенной дорожке, обвинив "красную машину" в применении допинга. Якобы российские футболисты из-под полы вдыхали бесцветный газ, чтобы превзойти соперников в силе и выносливости.

Как утверждают Bild и Süddeutsche Zeitung, перед матчами с Испанией и Хорватией россияне запаслись аммиаком, который складировали в подтрибунных помещениях. Первое – сопроводило текст фотографией, где полузащитник сборной Александр Головин держит ладонь в области носа, а защитник Ильи Кутепов потирает его.

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Аммиак, признают "следователи", не запрещен, однако ссылаются на рассуждения приглашенного представителя Института биомедицинских и фармацевтических исследований в Нюрнберге Фритца Сергеля, который утверждает будто бы газ обладает свойствами допинга. Он восстанавливает дыхание и обогащает кровь кислородом.

Тем временем издание Süddeutsche Zeitung опубликовало материал с комментарием представителя российской команды, где тот не стал опровергать факт употребления газа перед встречей с испанцами, в котором "красная машина" победила в серии пенальти. С точностью до наоборот наши футболисты сыграли с хорватами.

Журналистов также смутил левый локоть бомбардира Артема Дзюбы – они заметили сомнительный прокол. "Фотография вызывает вопросы – особенно из-за необычайно хорошего пробега россиян", – пишут немцы, отмечая, что Дзюба на тот момент показал прекрасные результаты в атаке.