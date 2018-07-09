Неужели "Новичок": российские футболисты вдыхали газ
В Германии, чья сборная с позором вылетела с турнира, позавидовали успеху и выдержке наших игроков, заподозрив при этом неладное. Немецкие СМИ последовали по проторенной дорожке, обвинив "красную машину" в применении допинга. Якобы российские футболисты из-под полы вдыхали бесцветный газ, чтобы превзойти соперников в силе и выносливости.
Как утверждают Bild и Süddeutsche Zeitung, перед матчами с Испанией и Хорватией россияне запаслись аммиаком, который складировали в подтрибунных помещениях. Первое – сопроводило текст фотографией, где полузащитник сборной Александр Головин держит ладонь в области носа, а защитник Ильи Кутепов потирает его.
По теме
Аммиак, признают "следователи", не запрещен, однако ссылаются на рассуждения приглашенного представителя Института биомедицинских и фармацевтических исследований в Нюрнберге Фритца Сергеля, который утверждает будто бы газ обладает свойствами допинга. Он восстанавливает дыхание и обогащает кровь кислородом.
Тем временем издание Süddeutsche Zeitung опубликовало материал с комментарием представителя российской команды, где тот не стал опровергать факт употребления газа перед встречей с испанцами, в котором "красная машина" победила в серии пенальти. С точностью до наоборот наши футболисты сыграли с хорватами.
Журналистов также смутил левый локоть бомбардира Артема Дзюбы – они заметили сомнительный прокол. "Фотография вызывает вопросы – особенно из-за необычайно хорошего пробега россиян", – пишут немцы, отмечая, что Дзюба на тот момент показал прекрасные результаты в атаке.
Британия опозорилась в деле "новых Скрипалей"
Представитель Скотленд-ярда не смог внятно ответить ни на один вопрос
Неужели "Новичок": российские футболисты вдыхали газ
Нашу команду обвинили в употреблении странного допинга перед матчами
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Незалежная заразила Азовское море холерой
- "Евровидение" пройдет без Украины
- Украину осенил план по вступлению в НАТО
НЛО
- Знаменитый гений встречался с пришельцами
- Гигантский НЛО напугал россиян
- Советские военные тайно исследовали НЛО
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина