С Англией играть не будем: Россия проиграла Хорватии

Российская сборная не смогла обыграть хорватов и покинула турнир на стадии четвертьфинала

После тяжелой игры с испанцами россияне усердно тренировались, но увы, это не дало результата. Перед главным матчем вокруг стадиона "Фишт" в Сочи собрались многочисленные болельщики, которые с надеждой шли на игру. Поддержать российских футболистов прибыла и знаменитая троица, уплетавшая булки на игре с Испанией. Фанаты уже окрестили их главным талисманом. 44 тысячи 287 человек пришли на игру – она прошла при полном аншлаге.

За команду Хорватии прилетела болеть президент страны Колинда Грабар-Китарович, за наших спортсменов – премьер РФ Дмитрий Медведев

Главный тренер сборной Станислав Черчесов не удивил выбором стартового состава на матч. В него вошли лучшие игроки. На острие атаки вновь был Артем Дзюба. Кроме того, вернулся Денис Черышев, который пропустил легендарную встречу с Испанией. Из-за отсутствия Юрия Жиркова, который получил травму, наша национальная команда вновь играла по схеме с четырьмя защитниками. Напомним, ее использовали на групповом этапе.

На 31 минуте Денис Черышев с передачи Артема Дзюбы пушечным ударом поразил ворота соперников. Болельщиков и игроков переполняли эмоции, трибуны буквально взорвались криками "Россия!!!", однако вся игра еще была впереди. Игра наших футболистов серьезно отличалась от матча с Испанией. Если там мы ушли в оборону, то сегодня сборная была в атаке.

На 39 минуте мяч влетел в наши ворота. Ответный гол забил Андрей Крамарич. Первый тайм окончился со счетом 1:1.

Первая замена почти в самом начале второго тайма – Александр Ерохин вышел вместо Александра Самедова, который "выпадал" из игры. Хорватия временами превосходила нас в скорости, однако российские футболисты старались отвечать атакой на атаку.

На 70-й минуте игры Черчесов вывел Смолова вместо Черышева. Тем временем на трибунах неистовствовали болельщики. Россиян было гораздо больше хорватов – они мощно поддерживали наших футболистов.

На 80-й минуте с поля ушел Дзюба – его заменил Газинский.

Неожиданно на 89-й минуте несчастье случилось с хорватским голкипером – Субашич получил травму. Он упал на поле, корчась от боли. Вратарь повредил заднюю часть бедра, но замены у Хорватии уже закончились.

После второго тайма, завершившегося с прежним счетом, добавили еще два по 15 минут, как и в матче с Испанией.

На 101-й минуте Домагой Вида забил нам второй гол – пропустили после углового. Камера выхватывала рыдающих на трибунах болельщиц. Девушки не выдержали накала эмоций и обидного гола.

Дзагоев после гола сменил Головина.

На 115-й минуте Фернандес забил первый свой гол на ЧМ и сравнял счет! 2:2! Трибуны разбушевались. Болельщики скандировали "Россия!" и плакали, теперь уже от счастья. Фан-зоны по всей России взорвались аплодисментами. Безусловно, это был самый упорный наш матч за весь чемпионат.

Главный тренер нашей сборной Станислав Черчесов был во время матча еще эмоциональнее, чем ранее, хоть это и сложно представить.

Однако радоваться было еще рано – нашу сборную ждала серия пенальти. Мы бились как львы, но чуда не произошло. Серия пенальти окончилась со счетом 3:4. Сборная Хорватии прошла в полуфинал, где встретится с командой Англии. Игра пройдет в Москве, на стадионе "Лужники" 11 июля.

Тем не менее, игра наших футболистов, которые сражались за свою страну, войдет в историю.



