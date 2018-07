Как правило футбол стараются всеми силами оградить от политики, однако сама политика так и тянется к игре № 1. Победу хорватской сборной не обошли без внимания в НАТО. Военная организация почему-то сочла нужным непременно указать на тот факт, что на ЧМ-2018 после вылета российской команды остались только страны, входящие в ее состав.

"Оставшиеся четыре команды в чемпионате мира по футболу ФИФА относятся к странам НАТО. Удачи всем командам!", – говорится в официальном Twitter организации.

Отметим, что на проходящем в России Чемпионате мира принимали участие 10 стран-членов НАТО. В первом полуфинальном матче сыграют Франция и Бельгия, в другой встрече сойдутся Англия и Хорватия.

Накануне сборная России уступила Хорватии в четвертьфинала ЧМ. В основное время матч закончился ничьей – 1:1. В дополнительное время команды снова обменялись голами, а в серии пенальти удачливее оказались хорваты – 3:4.

