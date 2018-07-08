Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

НАТО обратила внимание на общее между полуфиналистами ЧМ-2018

Фото: EPA\TASS
продолжение"Слава Украине!": Хорваты поиздевались над вылетом России
Все четыре страны-полуфиналисты входят в Североатлантический альянс

Как правило футбол стараются всеми силами оградить от политики, однако сама политика так и тянется к игре № 1. Победу хорватской сборной не обошли без внимания в НАТО. Военная организация почему-то сочла нужным непременно указать на тот факт, что на ЧМ-2018 после вылета российской команды остались только страны, входящие в ее состав.

"Оставшиеся четыре команды в чемпионате мира по футболу ФИФА относятся к странам НАТО. Удачи всем командам!", – говорится в официальном Twitter организации.

По теме

Отметим, что на проходящем в России Чемпионате мира принимали участие 10 стран-членов НАТО. В первом полуфинальном матче сыграют Франция и Бельгия, в другой встрече сойдутся Англия и Хорватия.

Накануне сборная России уступила Хорватии в четвертьфинала ЧМ. В основное время матч закончился ничьей – 1:1. В дополнительное время команды снова обменялись голами, а в серии пенальти удачливее оказались хорваты – 3:4.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

С Англией играть не будем: Россия проиграла Хорватии

Российская сборная не смогла обыграть хорватов и покинула турнир на стадии четвертьфинала

Германия сделала из США идиотов

Трампу надоело платить за безопасность Меркель

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей