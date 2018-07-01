Испанцы биты. Это фантастика!!!

Как и ожидалось, матч прошел при подавляющем территориальном преимуществе испанцев. "Фурия роха" всегда предпочитает не только играть первым номером, но и полностью лишать соперника мяча. Наши футболисты были готовы к такому раскладу. Еще до игры главный тренер нашей команды Станислав Черчесов махнул на это рукой, мол, пусть забирают мяч себе, главное не отдать инициативу.

Несколько афористичное высказывание Черчесова, конечно же, нашло свое воплощение на поле. Да, Испания в первом тайме владела футбольным снарядом 71% времени. Но много дивидендов это сопернику не принесло. Свой гол техничные испанцы забили после подачи со штрафного, а не в результате розыгрыша комбинации, которых мы боялись больше всего. На 12-й минуте Асенсио навесил на дальнюю штангу, где Рамос выиграл борьбу у Игнашевича. Мяч рикошетом от ноги россиянина залетел в угол ворот Акинфеева – 0:1.

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По-настоящему опасно наши футболисты смогли ответить только на 36-й минуте – полузащитник Александр Головин получил пас на границе угла штрафной площадки и нанес удар на исполнение, но немного неточно. Однако уже через четыре минуты россияне заработали право на пенальти. После подачи углового мяч попал в руку защитнику Пике, и судья недолго думая, указал на "точку". Дзюба развел вратаря и мяч по разным углам – 1:1.

Во втором ситуация не изменилась, Испания продолжала давить подопечных Черчесова и минуте к 70-й уже прочно осела на половине поля россиян. По действиям соперника было видна легкая растерянность. Превосходству соперника в мастерстве наши игроки противопоставили упорство и дисциплину. Как тут не вспомнить расхожую в футболе фразу "порядок бьет класс"? Лишь за шесть минут до конца основного времени фаворит встречи едва не вышел вперед. Свежий Иньеста нанес удар в самый угол, но Акинфеев вытащил его буквально с "ленточки". Все 90 минут истекли – дело дошло до овертайма.

В дополнительную 30-минутку команды уже играли сильно уставшими, причем россияне явно бегали из последних сил. Испанцы оказались тоже не железными и теряли концентрацию время от времени. Из-за этого даже произошел курьез около нашей штрафной – двое испанцев столкнулись друг с другом и повалились с ног. Тем не менее, стоит ли говорить, что соперник продолжал давить? Оппоненту очень не хотелось доводить матч до серии пенальти, где шансы практически уравнивались. Но пришлось – 120 минут напряженной битвы закончились ничьей.

В серии 11-метровых ударов сильнее оказались наши футболисты – 4:3!!!