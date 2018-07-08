Экс-защитник киевского "Динамо" Вида отделался легким испугом

Футболист сборной Хорватии Домагой Вида получил предупреждение от Международной футбольной ассоциации за скандальное видео, которое он снял после игры с российской командой в четвертьфинале ЧМ-2018.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIFA, поступок хорвата сочли неспортивным поведением.

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"Мы можем подтвердить, что дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагою Виде за его высказывания на видео, выложенном после матча чемпионата мира между сборными России и Хорватии", – заявили в организации.

Таким образом, Вида избежал дисквалификации и сможет сыграть в полуфинале против сборной Англии.

По окончанию матча Вида записал и опубликовал видео, на котором он произносит фразу украинских националистов "Слава Украине!".