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Футболист сборной Хорватии Домагой Вида получил предупреждение от Международной футбольной ассоциации за скандальное видео, которое он снял после игры с российской командой в четвертьфинале ЧМ-2018.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIFA, поступок хорвата сочли неспортивным поведением.
"Мы можем подтвердить, что дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагою Виде за его высказывания на видео, выложенном после матча чемпионата мира между сборными России и Хорватии", – заявили в организации.
Таким образом, Вида избежал дисквалификации и сможет сыграть в полуфинале против сборной Англии.
По окончанию матча Вида записал и опубликовал видео, на котором он произносит фразу украинских националистов "Слава Украине!".
Все надеются на счастливый конец этой напряженной истории