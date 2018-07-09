ФИФА признала оборону России лучшей на чемпионате
Сборная РФ по футболу стала лидером мундиаля по оборонительным действиям. К таким выводам пришли эксперты ФИФА, проанализировав результаты 60 из 64 матчей чемпионата мира. За игры в отборочном туре, а также в 1/8 и ¼ финала россияне совершили 259 выносов, отбросов и сейвов.
Как сообщает сайт ЧМ-2018, в тройку лучших бомбардиров футбольного первенства попал Денис Черышев. На его счету, как и у бельгийца Ромелу Лукаку, 4 гола. Больше только у Гарри Кейна из Велиикобритании – 6 забитых мячей.
Роман Зобнин отмечен как лидер по пробегу – за 5 матчей он пробежал 62 км.
Всего на данный момент футболисты в рамках ЧМ забили 157 голов, а нарушители получили 205 желтых карточек и 4 красных.
Сборная РФ закончила свое выступление на ЧМ-2018, уступив в ¼ финала команде из Хорватии в серии пенальти.
Первый полуфинал ЧМ состоится во вторник, 10 июля, когда сразятся сборные Франции и Бельгии. На следующий день за выход в финал поспорят хорваты и англичане.
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