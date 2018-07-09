Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

ФИФА признала оборону России лучшей на чемпионате

Фото: GLOBAL LOOK press/Wu Zhuang
продолжениеЧерчесову отрезали палец
Организация подвела предварительные итоги ЧМ-2018

Сборная РФ по футболу стала лидером мундиаля по оборонительным действиям. К таким выводам пришли эксперты ФИФА, проанализировав результаты 60 из 64 матчей чемпионата мира. За игры в отборочном туре, а также в 1/8 и ¼ финала россияне совершили 259 выносов, отбросов и сейвов.

Как сообщает сайт ЧМ-2018, в тройку лучших бомбардиров футбольного первенства попал Денис Черышев. На его счету, как и у бельгийца Ромелу Лукаку, 4 гола. Больше только у Гарри Кейна из Велиикобритании – 6 забитых мячей.

По теме

Роман Зобнин отмечен как лидер по пробегу – за 5 матчей он пробежал 62 км.

Всего на данный момент футболисты в рамках ЧМ забили 157 голов, а нарушители получили 205 желтых карточек и 4 красных.

Сборная РФ закончила свое выступление на ЧМ-2018, уступив в ¼ финала команде из Хорватии в серии пенальти.

Первый полуфинал ЧМ состоится во вторник, 10 июля, когда сразятся сборные Франции и Бельгии. На следующий день за выход в финал поспорят хорваты и англичане.

Фоторепортаж
Фрик-шоу ЧМ-2018: болельщики шокировали своим видом
Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press
Фото: GLOBAL LOOK press Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Сергей Коньков/ТАСС Фото: Виталий Невар/ТАСС +5
Вера СВЕТЛОВА
новости партнеров
Загрузка...

На улице разбитых Скрипалей: в Британии умерла жертва "Новичка"

Отравление в Эймсбери, как и случившееся в Солсбери, могло быть специально спланировано

Американцы потеряли Крым

Посольство РФ с юмором отреагировало на пост спецслужб США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей