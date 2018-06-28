Россияне получили допинг перед матчем с Испанией
Экс-наставник российских футболистов Гус Хиддинк приехал на базу сборной РФ в Новогорске.
"Хиддинк посетил тренировку и в своем неповторимом стиле выступил перед командой, пожелав ребятам удачи", – сообщается в микроблоге Twitter россиян. Сборная России впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу и сейчас готовится к матчу 1/8 финала – 1 июля на стадионе "Лужники" россияне сыграют с командой Испании. Обращение Хиддинка к спортсменам переводил Станислав Черчесов.
Гус Хиддинк был главным тренером сборной с 2006 по 2010 год. Возможно, бывший наставник сумеет вдохновить спортсменов перед игрой с испанцами, что придаст им дополнительное преимущество в матче – ведь именно под его руководством россияне стали бронзовыми призерами чемпионата Европы 2008 года. Во всяком случае, интернет-пользователи считают именно так: "Гус всегда будет нашим лучшим тренером добившимся успеха)", "на удачу заехал!", "Для нас это фартовый тренер!!)" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
Гус Хиддинк посетил тренировку @TeamRussia и в своём неповторимом стиле выступил перед командой, пожелав ребятам удачи. А с переводом ему помог главный тренер @TeamRussia Станислав Черчесов 😎#WorldCup pic.twitter.com/17uBMlhXee— Сборная России (@TeamRussia) 28 июня 2018 г.
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