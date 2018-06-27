Россиянин стал худшим игроком ЧМ

Футболист оказался в одном рейтинге вместе со звездами других команд

Британская газета The Sun составила список самых худших игроков по итогам группового этапа ЧМ-2018.

В рейтинг из 11 спортсменов вошел Месси, Рамос, Де Хеа и многие другие. Однако в "худшую сборную" попал и российский защитник – Игорь Смольников. Он сыграл лишь в одном матче против Уругвая, но уже в первом тайме получил две желтые карточки и был удален, оставив партнеров по команде в меньшинстве.

Рейтинг футболистов опубликован на странице издания в Twitter.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России. Турнир завершится 15 июля матчем в "Лужниках", напоминает URA.RU.