Египтяне обвинили чеченцев в провале сборной на ЧМ

Каир отказывается принять плохую игру команды и требует найти виновных

Парламентский комитет по делам молодежи и спорта Египта проверит, каким образом размещение сборной страны в Грозном повлияло на ее вылет с чемпионата мира после группового этапа.

В ведомстве пояснили, что ответственность "за это унизительное выступление" и "позорное представление", безусловно, несут как игроки, так и тренер сборной Эктор Купер, а также Египетская футбольная ассоциация. Однако теперь парламентский комитет сформирует комиссию по установлению "фактов нарушений" в отношении египтян на мундиале, передает телеканал Al Arabiya.

В частности, будут расследованы причины размещения египетской команды в столице Чечни, в то время как стадионы, на которых проводились матчи, находились в Екатеринбурге (матч с Уругваем), Санкт-Петербурге (с Россией) и в Волгограде (С Саудовской Аравией). Более того, в комитете отметили, что в отеле, где проживали члены сборной, находилась "группа актеров, актрис и бизнесменов".

Также комитет планирует выяснить правомерность посещения игроками сборной ужина, организованного для них главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Напомним, что сразу после проигрыша египтян россиянам, 23 июня Кадыров устроил тожественный ужин в честь египетской сборной, где присутствовал сам. В ходе мероприятия он присвоил знаменитому игроку Мохаммеду Салаху звание почетного гражданина Чечни, что вызвало критику со стороны зарубежных СМИ. В частности, американский CNN написал о намерении египетского форварда покинуть национальную команду из-за чрезмерной политизации его образа.

В комитете также весьма недовольны поступком чеченского лидера, и называют его "несанкционированным использованием имиджа", благодаря которому политик "настроил против футболиста британские СМИ, так как между Великобританией и Чечней существуют конфликты".

В ответ на обвинения Рамзан Кадыров заявил, что футбольная сборная Египта вполне довольна размещением в Грозном, сообщает ТАСС.

"Нет никаких замечаний, наоборот, выражают слова благодарности, все восхищаются. Были там разговоры типа, что Мохаммед Салах хочет уйти из-за Рамзана Ахматовича <...>. Это все сплетни наших врагов", – добавил он.