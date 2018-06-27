Германия вылетела с ЧМ-2018

Немцы проиграли Южной Корее

На чемпионате мира по футболу 27 июня сборная ФРГ сенсационно проиграла команде Республики Корея и не вышла из группы.

Счет в матче 0:2 в пользу корейцев – такого результата, по-видимому, никто не ожидал, учитывая, что немецкая команда является действующим чемпионом мира. Мячи в ворота сборной Германии были забиты на третьей и шестой добавленных минутах.