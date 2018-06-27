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Германия вылетела с ЧМ-2018

Фото: GLOBAL LOOK press/Matthias Koch
продолжениеСборную Германии разнесли за позорную игру
Немцы проиграли Южной Корее

На чемпионате мира по футболу 27 июня сборная ФРГ сенсационно проиграла команде Республики Корея и не вышла из группы.

Счет в матче 0:2 в пользу корейцев – такого результата, по-видимому, никто не ожидал, учитывая, что немецкая команда является действующим чемпионом мира. Мячи в ворота сборной Германии были забиты на третьей и шестой добавленных минутах. 

Фоторепортаж
Сборная России обыграла соперников на ЧМ
Фото: ТАСС Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС Фото: ТАСС Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Валентина МАЙОРОВА
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