Германия вылетела с ЧМ-2018

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На чемпионате мира по футболу 27 июня сборная ФРГ сенсационно проиграла команде Республики Корея и не вышла из группы.
Счет в матче 0:2 в пользу корейцев – такого результата, по-видимому, никто не ожидал, учитывая, что немецкая команда является действующим чемпионом мира. Мячи в ворота сборной Германии были забиты на третьей и шестой добавленных минутах.
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