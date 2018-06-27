Сборную Германии разнесли за позорную игру

Июнь - неудачный месяц для немцев в России

Экс-чемпиону мира по футболу уже не стать абсолютным победителем первенства. Сборная Германия с позором вылетела с ЧМ-2018. Немецкие футболисты всухую проиграли корейцам – 0:2. Заняв последнее место в своей группе

Провал некогда фаворитов мундиаля стал одной из самых обсуждаемых тем турнира. Болельщики не смогли сдержать не слез, а язвительных замечаний. Причем в выражениях комментаторы не стеснялись.

По теме Чемпионат мира по футболу - 2018

"Позор. Смотреть противно. Стадо зажравшихся баранов", – написал в Facebook бывший вице-премьер Альфред Кох.

Не менее строги к немецким игрокам были и остальные интернет-фанаты. Некоторые даже упомянули исторические факты.

"Вот это да... Исторический чемпионат. Главная пока что сенсация. Как пишут в твиттере, не везет немцам на русской земле, ни с мечом, ни с мячом", – иронично подметил доброволец ополчения ДНР, блогер Александр Жучковский.

"Не надо немцам в июне соваться в Россию", – согласился публицист Егор Холмогоров.

Между тем триумфальное поражение немцев добавило очков российским футболистам в глазах соотечественников: мол наша Сборная не подвела страну-хозяйку турнира.

"Потрясающе! Горжусь", – написал журналист Станислав Купцов, добавив, что буквально 4 года назад экс-чемпионы раздавливали бразильцев со счетом 7:1.

К слову, сочувствия данный проигрыш ни у кого не вызвал.

"Ну, немцы! Я от вас в шоке. Настолько, что и не жалко совсем", – поделился в Twitter спортивный комментатор Василий Уткин.

Ну, немцы! Я от вас в шоке. Настолько, что и не жалко совсем. — Василий Уткин (@radioutkin) 27 июня 2018 г.

Антигерои дня сегодняшнего, естественно, расстроены итогом матча против команд Южной Кореи. Однако, как заявил наставник проигравшей команды Йоахим Лев, его подопечные заслужили такой участи.

"Конечно, мы разочарованы тем, что не прошли в 1/8 финала. Нам следует поздравить соперника. Мы не заслужили того, чтобы снова выиграть чемпионат мира, мы не заслужили даже места в плей-офф", – цитирует тренера "Лента.ру".

Немецкие футболисты стали посмешищем. И даже собственный наставник их не защитил.







