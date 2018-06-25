Российские футболисты принимают поздравления

Несмотря на поражение в матче ЧМ-2018, они прошли дальше

Заключительный матч группового этапа, в котором наша сборная сразилась с командой Уругвая, был сложным, считает президент FIFA Джанни Инфантино.

Он поздравил российских футболистов с выходом в 1/8 финала мундиаля и оставил восторженный отзыв о стадионе, где прошли сегодняшние футбольные баталии.

"Это настоящая фантастика. Поздравляю Уругвай с победой, но и Россию поздравляем [с выходом в 1/8 финала ЧМ]", – цитирует главу FIFA РИА ФАН.

Напомним, сегодня, 25 июня, Россия пропустила вперед Уругвай – 3:0. Впрочем, в этом матче всего лишь определялся лидер этапа. Россия в итоге вышла в плей-офф со вторым местом в группе "А".