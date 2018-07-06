Президент Пятой Республики выполняет обещанное, чем раздразнил граждан страны

Глава Франции Эмманюэль Макрон восхитился национальной сборной по футболу, победившей сегодня со счетом 2:0 уругвайцев в 1/4 финала ЧМ-2018 и ставшей первой участницей полуфинала чемпионата. Свой эмоциональный пост он оставил в Twitter, прицепив и видео с радостно вскинутыми вверх руками.

"Спасибо всем молодым спортсменам, которые пришли в Елисейский дворец, чтобы пережить этот четвертьфинал! Поздравляем наших "Синих". Увидимся во вторник!", – написал Макрон.

На представленном видео он находится в окружении юных атлетов на лужайке в своей резиденции.



Таким образом, французский лидер выполняет свое обещание, данное им в конце мая в ходе поездки в Санкт-Петербург. Тогда он сказал, что намерен поддержать французскую сборную, если она доберется до финала. "Мы сможем вновь встретиться с президентом (Владимиром) Путиным. Я надеюсь, что это будет связано с успехами французской команды в футболе", – заявил он.

Merci à tous les jeunes sportifs qui sont venus vivre ce quart de finale à l’@Elysee ! Bravo à nos Bleus. Rendez-vous mardi ! pic.twitter.com/p3L2IANgoH — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 6 июля 2018 г.

И все это несмотря на антироссийские санкции, на высылку четырех наших дипломатов из-за якобы вмешательства РФ в отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.



Между тем, в самой Пятой Республике грядущая поездка главы государства на российский мундиаль уже вызвала волну критики. И это не имеет отношения к России.

Дело в том, что в следующий вторник, 10 июля, когда состоится полуфинал с участием французов, Макрон должен был обнародовать план помощи 8,7 млн граждан страны, живущих за чертой бедности. Теперь, судя по всему, придется вносить коррективы.

Впрочем, если у президента важный социальный документ подготовлен, он может успеть его представить. Все-таки матч состоится в 21:00 по московскому времени.

