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Трамп задумал выкинуть Францию из ЕС

Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Ron Sachs
За выход Пятой республики из Евросоюза американский лидер предлагал весьма выгодную коммерческую сделку

Президент США Дональд Трамп последовательно уничтожает всех, кто осмеливается ему противоречить. Сейчас он взялся за Евросоюз, членам которого вдруг надоело оставаться на позиции младшего брата и они потребовали равноправного партнерства и уважения. Ответ Вашингтона был прост: не хотите слушаться в политике, вот вам торговые пошлины. Но мало этого: Трамп решил развалить ЕС изнутри, выбив один из основных краеугольных камней объединения - Францию.

Эммануэль Макрон отправился в США 24 апреля, чтобы в приватной обстановке уговорить Трампа не вводить ввозные пошлины на европейские сталь и алюминий. "Почему бы вам не покинуть ЕС?" – неожиданно поступило ответное предложение американского президента. Как рассказали The Washington Post европейские источники, взамен Трамп обещал Макрону торговую сделку на условиях гораздо более выгодных, чем сейчас имеют французы в рамках ЕС.

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Более того, Трамп дал понять Макрону, что не откажется от экономического давления на ЕС, поскольку в торговой сфере Евросоюз для США – партнер "хуже, чем Китай", приводит подробности разговора издание Axios.

Белый дом отказался прокомментировать ситуацию, однако опровергать информацию также не стал.

В марте США объявили о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий, в том числе европейского производства, в размере 25% и 10%. После того, как Брюсселю и лидерам стран-членов ЕС в отдельности не удалось уговорить Вашингтон отказаться от этой меры, Евросоюз ввел 25-процентные импортные пошлины на американские товары в объеме 2,8 млрд евро. 

Николай ВИКТОРОВ
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