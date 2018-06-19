Макрон страдает манией величия

Президент Франции потребовал называть его "господином"

Лидера одной из самых романтичных стран Эммануэль Макрон настоял на особенном отношении к своей персоне, отчитав подростка, который позволил себе излишнюю фамильярность.

Так, во время торжества в департаменте О-де-Сен в честь 78-й годовщины военной речи Шарля де Голля, которую во Франции отмечали накануне, 18 июня, президент пожал руки собравшимся соотечественникам. Среди них было немало школьников.

Из толпы послышался вопрос: "Как дела, Ману?". Панибратское обращение Макрону не понравилось. Возможно, так его имя, Эммануэль, сокращают его "домашние", но на церемонии подобный тон не позволителен.

"Нет, ты так не можешь говорить! Ты здесь на официальном мероприятии и должен себя вести правильно. Ты можешь валять дурака, но сегодня день, когда исполняют "Марсельезу" и "Песню партизан", обращайся ко мне "господин президент", – потребовал Макрон.

Школьник опешил и растерянно извинился. "Да, господин президент", – произнес он. Однако нравоучения главы государства на этом не закончились. Он шагнул назад, чтобы добавить: "Ты сначала выучись, а потом устраивай революцию. Сначала надо диплом получить и научиться себя обеспечивать", – передает ВВС.

Позже французский лидер прокомментировал конфуз в своем Twitter. "Уважение – это минимум в Республике, особенно 18 июня", – подчеркнул Макрон.

Le respect, c’est le minimum dans la République – surtout un 18 juin, surtout en présence des compagnons de la Libération. Mais cela n’empêche pas d’avoir une conversation détendue – regardez jusqu’au bout. pic.twitter.com/CWtPDAALhK — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 18 июня 2018 г.

В этот день 1940 года Шарль де Голль выступил с речью из Лондона. Он обратился к французам с заявлением, что после оккупации страны немцами и итальянцами война продолжается. Президент призвал соотечественников пополнять ряды Сопротивления.