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Бывшая Акинфеева рассказала о его скрытых талантах

Игорь Акинфеев. Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Экс-возлюбленная голкипера российской сборной дала откровенное интервью

Игорь Акинфеев, который стал практически национальным героем после легендарного матча России и Испании, живет, как оказалось, не только футболом. О тайных увлечениях рассказала бывшая девушка вратаря Валерия Якунчикова.

Напомним, пара была счастлива вместе более пяти лет. Теперь эти отношения – в прошлом. Игорь женился на модели Екатерине Герун, которая подарила ему двух малышей – сына Даниила и дочь Евангелину. Однако это не мешает бывшим любовникам сохранять дружеские отношения.

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Валерия открыла поклонникам Акинфеева его неожиданную сторону. Оказывается, голкипер обожает готовить и делает это не хуже профессионального повара. Девушка с ностальгией вспомнила, как он делал это в свободное время.

"Когда есть минутка, с удовольствием встает к плите или мангалу и жарит мясные стейки. Это его фирменное блюдо – пальчики оближешь!", - цитирует ее "СтарХит".

А еще Игорь – идеальный отец. Он уделяет внимание не только воспитанию собственных отпрысков, но и крестников – детей солиста "Руки Вверх!" Сергея Жукова, с которым давно дружит.

"Это образцовый второй папа. Как только выпадает возможность, он проводит время с нашими детьми. Кстати, именно Игорь вдохновил сыновей заняться футболом", – рассказал Жуков.

Тем не менее никто не ошибется, предположив, что сегодня все мысли знаменитого вратаря заняты только одним: победой нашей сборной в сегодняшней игре. Напомним, матч России и Хорватии состоится в 21:00 на сочинском стадионе "Фишт".

Виктория БАЛАЯН
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