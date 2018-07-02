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Попадание один в один: ЦБ предсказал суперпрыжок Акинфеева

Игорь Акинфеев. Фото: GLOBAL LOOK press/Maksim Konstantinov
продолжениеБразилия вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
Пророческую купюру выпустили к ЧМ-2018

Банк России обратил внимание на сторублевую банкноту, на которой изображен силуэт футболиста, отбивающего мяч в падении левой ногой. Памятная купюра была выпущена в преддверии Чемпионата мира.

"Прогнозирование всегда было нашей сильной стороной", - написали представители Центробанка в Facebook, заметив сходство голографического знака на купюре и фотографии момента, когда голкипер российской сборной Игорь Акинфеев отбивает мяч ногой в серии послематчевых пенальти.

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Именно этот заключительный сэйв впервые в истории вывел российских футболистов в четвертьфинал чемпионата.

"Попадание один в один!", – так отреагировали подписчики на пост регулятора.

Они также предложили немедленно выпустить новую банкноту к матчу ¼ финала, который состоится 7 июля в Сочи против сборной Хорватии: "Давайте вы быстренько еще одну купюру выпустите, к 7 июля? Ну пожалуйста!"

 

 

Тираж памятной купюры около 20 млн экземпляров, сообщают "Ведомости". Ранее ЦБ пояснял, что на лицевой стороне банкноты изображены легендарный советский вратарь Лев Яшин, а также мальчик, держащий в руке футбольный мяч.

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Россия сенсационно прошла в 1/4 финала ЧМ-2018
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Вероника ПОДСТРЕХИНА
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