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Сборная Бразилии победила команду Мексики со счетом 2:0. Бразильцы в седьмой раз подряд стали четвертьфиналистами чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что сборная Бразилии стала очередной "мишенью" немецкого журналиста Хайо Зеппельта, "прославившегося" серией документальных фильмов о допинге в России.
Буквально накануне важнейшего матча с мексиканцами за выход в 1/4 финала ЧМ-2018 телеканал ARD показал фильм "Тайны о допинге: бразильский двенадцатый игрок – хитрости в стране футбола", снятый скандально известным корреспондентом.
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