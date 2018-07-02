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Бразилия вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

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Команда победила несмотря на развернувшийся допинговый скандал

Сборная Бразилии победила команду Мексики со счетом 2:0. Бразильцы в седьмой раз подряд стали четвертьфиналистами чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что сборная Бразилии стала очередной "мишенью" немецкого журналиста Хайо Зеппельта, "прославившегося" серией документальных фильмов о допинге в России.

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Буквально накануне важнейшего матча с мексиканцами за выход в 1/4 финала ЧМ-2018 телеканал ARD показал фильм "Тайны о допинге: бразильский двенадцатый игрок – хитрости в стране футбола", снятый скандально известным корреспондентом.

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