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Матч куплен: украинцы обнародовали схему тайных игр ЧМ-2018

Фото: GLOBAL LOOK press/PETTER ARVIDSON
продолжениеРаскрыт секрет триумфа Акинфеева
Жители Незалежной проигнорировали футбольный бойкот

"Россия – чемпион" – так кричали после победы сборной РФ над испанцами в 1/8 чемпионата мира по футболу не только в России. Посетители спа-салона в Дюссельдорфе не могли расслабиться из-за того, что российский триумф отмечала Екатерина Чаус, гражданская жена президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко.

"Уи! Россия чемпион!, – написала девушка в Facebook. – Это ж какая крутотенюшка сделать действующих чемпионов! … Россия вас сделала! Так-то! Украина с вами, даже в Германии!"

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Да и в самой Украине реакция на матч была не менее бурной. Выложенное в интернет видео, на котором посетители одесских баров радостно обнимаются и поднимают тосты за российских футболистов, лучше всех слов показывает, как результат матча и мастерство российского вратаря Игоря Акинфеева вызвали неподдельный восторг одесситов, отмечает РИА ФАН.

Впрочем, на Украине тут же нашлись критики и российской сборной, и радующихся ее победе жителей Незалежной. Сообщения о том, что матч куплен, причем лично президентом РФ Владимиром Путиным, заполонили соцсети. Были и более конкретные откровения:

"Челси покупает семь человек из сборной Испании. Ну а кто хозяин Челси? Абрамович. Указания перед матчем были выданы", – написал бизнесмен Александр Меламед с указанием, что его сведения – 100% правда.

Заметили в Незалежной и то, как празднуют победу россиян украинцы, проживающие в Москве. Украинский журналист Игорь Димитриев разместил в Facebook видео, как мужчина в столичной фан-зоне пел "Ти ж мене підманула", а вокруг него плясали, судя по символике, и россияне, и украинцы, и представители других бывших советских республик.

На это отреагировала известная украинская блогерша Татьяна Монтян: "Какая зраднючая зрада!!! Аж кровь стынет в жилах! Москва, между прочим, один из самых больших украинских городов – там около миллиона людей украинского происхождения", – приводит ее слова портал PolitPoste.

"Друзья, как-то вы громко бойкотируете ЧМ. Аж всю ленту завалили вашими "Ура!" и "матч куплен!", – констатировал украинский политолог Сергей Быков.

В воскресенье, 1 июля, сборная России по футболу переиграла команду Испании в матче 1/8 финала ЧМ. В следующем туре ей предстоит встреча со сборной Хорватии, которые победили датчан. Игра состоится 7 июля в Сочи.

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Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press
Фото: GLOBAL LOOK press Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Сергей Коньков/ТАСС Фото: Виталий Невар/ТАСС +5
Вера СВЕТЛОВА
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