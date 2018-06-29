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Названа слабейшая команда ЧМ-2018

Фото: GLOBAL LOOK press/Rodolfo Buhrer
продолжениеЧемпионат мира изменил отношение Запада к России
После группового этапа чемоданы пакуют игроки шестнадцати сборных

Национальная команда Панамы по футболу покидает первенство. Сборная показала худший результат на Чемпионате мира.

Панамские футболисты – единственные в группе G, кто умудрился не набрать ни одного очка, отмечает "Спорт экспресс".

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Несмотря на то, что с таким же результатом домой отправится и команда Египта, "фараоны" опережают панамцев по показателям забитых и пропущенных мячей.

Первый, для команды матч принес ей разгром от сборной Бельгии со счетом 3:0. Затем англичане нанесли ей поражение (6:1). А в последнем матче ее обыграла сборная Туниса (2:1).

Вместе с панамскими спортсменами турнир покидают еще 15 национальных сборных, которые не смогли пробиться в плей-офф.

Фоторепортаж
Стадионы страны готовы к ЧМ по футболу
"Лужники". Фото: stroi.mos.ru "Открытие Орена". Фото: Сергей Бобылев/ТАСС &#34;Самара-Арена&#34;. Фото: Егор Алеев/ТАСС
«Санкт-Петербург». Фото: Интерпресс/ТАСС &#34;Калининград&#34;. Фото: Виталий Невар/ТАСС «Волгоград Арена». Фото: Михаил Терещенко/ТАСС «Ростов Арена». Фото: Донат Сорокин/ТАСС +4
Вероника ПОДСТРЕХИНА
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