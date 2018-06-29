Названа слабейшая команда ЧМ-2018

После группового этапа чемоданы пакуют игроки шестнадцати сборных

Национальная команда Панамы по футболу покидает первенство. Сборная показала худший результат на Чемпионате мира.

Панамские футболисты – единственные в группе G, кто умудрился не набрать ни одного очка, отмечает "Спорт экспресс".

Несмотря на то, что с таким же результатом домой отправится и команда Египта, "фараоны" опережают панамцев по показателям забитых и пропущенных мячей.

Первый, для команды матч принес ей разгром от сборной Бельгии со счетом 3:0. Затем англичане нанесли ей поражение (6:1). А в последнем матче ее обыграла сборная Туниса (2:1).

Вместе с панамскими спортсменами турнир покидают еще 15 национальных сборных, которые не смогли пробиться в плей-офф.