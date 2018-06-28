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Сборная Германии просит у России приюта

Фото: GLOBAL LOOK press/Markus Gilliar
Опозорившиеся немцы отказываются возвращаться домой

После унизительного матча против Южной Кореи ее соперники попали в опалу. Ходят слухи, что будто бы сборная Германии даже попросила убежища в России. Причем остаться в стране-хозяйке ЧМ пожелали все 29 представителей команды, включая тренерский штаб.

"Подобного никогда не было!", – пишет Der Postillon, намекая на преждевременный вылет соотечественников с чемпионата. Немцы впервые не попали в плей-офф мирового первенства, уступив в поединке за выход в 1/8 финала корейцам – 0:2.

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"Поскольку они опасаются репрессий в своей родной стране, в среду вечером 29 немецких граждан подали неожиданное заявление о предоставлении убежища в России. Это только что подтвердили власти автономной республики Татарстан, в столице которой сейчас находятся немцы", – сообщает издание.

Правда, Казань пока молчит, не предоставив никакого официального подтверждения. Возможно, выводы немецкой прессы преждевременны, несмотря на весомые аргументы.

СМИ утверждают, что якобы футболистам грозит не только словесная, но и физическая расправа болельщиков, надежды который сборная не оправдала. И сейчас все ее представители прячутся в том же отеле, где когда-то скрывался сливший спецагентов США Эдвард Сноуден. Для пущей секретности на снимке, сопровождающем статью, глаза умоляющих о приюте скрыты.

"В ближайшие недели российские власти будут проверять, является ли группа меньшинством, преследуемым в Германии", – уточняется в материале.

Насколько правдоподобна эта информация, покажет время. Однозначно можно сказать, что немцам в России понравилось, а свою неудачу они не оправдывают – играли экс-чемпионы не по-чемпионски.

"Мы заслужили то, что лишились титула, как бы горько это ни было", – резюмировали в Twitter освистанные футболисты. В своем признании они также поблагодарили хлебосольную Россию за гостеприимство и безупречную организацию мундиаля, поздравив и соперников, и других участников группы, в которой они стали последними.

К слову, накануне наставник проигравшей команды Йоахим Лев заявил, что его его подопечные заслужили подобную участь.

Оксана ПОДТУРКИНА
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