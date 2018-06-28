Сборная Германии просит у России приюта
После унизительного матча против Южной Кореи ее соперники попали в опалу. Ходят слухи, что будто бы сборная Германии даже попросила убежища в России. Причем остаться в стране-хозяйке ЧМ пожелали все 29 представителей команды, включая тренерский штаб.
"Подобного никогда не было!", – пишет Der Postillon, намекая на преждевременный вылет соотечественников с чемпионата. Немцы впервые не попали в плей-офф мирового первенства, уступив в поединке за выход в 1/8 финала корейцам – 0:2.
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"Поскольку они опасаются репрессий в своей родной стране, в среду вечером 29 немецких граждан подали неожиданное заявление о предоставлении убежища в России. Это только что подтвердили власти автономной республики Татарстан, в столице которой сейчас находятся немцы", – сообщает издание.
Правда, Казань пока молчит, не предоставив никакого официального подтверждения. Возможно, выводы немецкой прессы преждевременны, несмотря на весомые аргументы.
СМИ утверждают, что якобы футболистам грозит не только словесная, но и физическая расправа болельщиков, надежды который сборная не оправдала. И сейчас все ее представители прячутся в том же отеле, где когда-то скрывался сливший спецагентов США Эдвард Сноуден. Для пущей секретности на снимке, сопровождающем статью, глаза умоляющих о приюте скрыты.
"В ближайшие недели российские власти будут проверять, является ли группа меньшинством, преследуемым в Германии", – уточняется в материале.
Насколько правдоподобна эта информация, покажет время. Однозначно можно сказать, что немцам в России понравилось, а свою неудачу они не оправдывают – играли экс-чемпионы не по-чемпионски.
"Мы заслужили то, что лишились титула, как бы горько это ни было", – резюмировали в Twitter освистанные футболисты. В своем признании они также поблагодарили хлебосольную Россию за гостеприимство и безупречную организацию мундиаля, поздравив и соперников, и других участников группы, в которой они стали последними.
Your support across the globe was incredible. We celebrated together in 2014, but sometimes in football you have to accept defeat and admit that your opponents were better.— Germany (@DFB_Team_EN) 28 июня 2018 г.
Congrats to #SWE and #MEX, and of course to #KOR on their win.
Thanks to Russia for your hospitality! pic.twitter.com/g5yrMtl3GS
К слову, накануне наставник проигравшей команды Йоахим Лев заявил, что его его подопечные заслужили подобную участь.
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