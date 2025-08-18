Малафеев стал отцом в четвертый раз

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
В семье Вячеслава Малафеева и Ангелины Шкатовой произошло пополнение. Известно, что 15 августа у пары родился мальчик, которого назвали Александром. Для экс-футболиста это уже четвертый ребенок, а для гимнастки – первый.
Счастливые родители порадовали поклонников и сообщили, что роды прошли успешно, мама и новорожденный чувствуют себя хорошо. Супруги поделились снимками из роддома в соцсетях. Фанаты от души поздравили пару. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".
К моменту рождения сына Ангелина уже завершила спортивную карьеру. Ранее она добилась значительных успехов – стала чемпионкой Европы, трехкратной победительницей чемпионата мира и взяла серебро на Олимпиаде в Токио.
Влюбленные оформили брак в начале этого года. Для спортсмена малыш стал четверым ребенком. От первого брака у него остались сын и дочь, а от второго – еще один сын.
К слову, ранее рэпер Тимати в третий раз стал отцом.
Европейские политики следят за каждым шагом двух президентов
Токио четко обозначил свою позицию