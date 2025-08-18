Малафеев стал отцом в четвертый раз

Малафеев стал отцом в четвертый раз
Вячеслав Малафеев с женой. Фото: соцсети
Многодетный родитель очень счастлив

В семье Вячеслава Малафеева и Ангелины Шкатовой произошло пополнение. Известно, что 15 августа у пары родился мальчик, которого назвали Александром. Для экс-футболиста это уже четвертый ребенок, а для гимнастки – первый.

Счастливые родители порадовали поклонников и сообщили, что роды прошли успешно, мама и новорожденный чувствуют себя хорошо. Супруги поделились снимками из роддома в соцсетях. Фанаты от души поздравили пару. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

К моменту рождения сына Ангелина уже завершила спортивную карьеру. Ранее она добилась значительных успехов – стала чемпионкой Европы, трехкратной победительницей чемпионата мира и взяла серебро на Олимпиаде в Токио.

Влюбленные оформили брак в начале этого года. Для спортсмена малыш стал четверым ребенком. От первого брака у него остались сын и дочь, а от второго – еще один сын.

К слову, ранее рэпер Тимати в третий раз стал отцом.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
